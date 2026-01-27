Detalji stravične nesreće: Poslovni avion se prevrnuo i zapalio pri polijetanju, poginuli svi putnici

Poslovni zrakoplov srušio se tijekom polijetanja u trenutku kad je u američku saveznu državu Maine stigla snježna oluja i kada se vidljivost naglo smanjila. Svih šest putnika je poginulo.

Bombardier Challenger 600 prevrnuo se i zapalio u nedjelju tijekom polijetanja na Međunarodnoj zračnoj luci Bangor oko 19:45.

Audiosnimka komunikacije kontrole zračnog prometa uključuje glas koji oko 45 sekundi nakon što je zrakoplov dobio dozvolu za polijetanje kaže: "Zrakoplov je naopako. Imamo putnički zrakoplov naopako". Prvi hitni službenici stigli su za manje od minute, rekao je direktor zračne luke Jose Saavedra.

Stručnjaci kažu da će se Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) u početnoj fazi istrage vjerojatno usredotočiti na vremenske uvjete i pitanje je li nakupljanje leda na krilima spriječilo zrakoplov da se digne u zrak, što se s tim modelom zrakoplova dogodilo već barem dvaput.

Zračna luka je u ponedjeljak poslijepodne priopćila da se, prema popisu putnika, u zrakoplovu nalazilo šest osoba te da su svi poginuli. Identiteti osoba koje su bile u zrakoplovu neće biti javno objavljeni dok se službeno ne potvrde, rekli su dužnosnici.

Iako je snijeg u drugim dijelovima regije u to vrijeme padao obilno, u Bangoru je tek počinjao. Ostali zrakoplovi uspješno su polijetali. Međutim, oko pola sata prije nesreće pilot zrakoplova Allegiant, koji je trebao letjeti prema Floridi, javio se tornju i prekinuo polijetanje, javlja AP News.

"Prvo, tekućina za odleđivanje nam je zakazala, a drugo, ne mislim da je vidljivost dovoljno dobra da bismo mogli poletjeti, pa ćemo se morati vratiti do terminala", rekao je pilot. Kontrolor mu je odgovorio da se upravo spremao upozoriti ga kako je vidljivost opala.

Model Bombardier Challenger 600 "ima povijest problema s ledom tijekom polijetanja" koji su uzrokovali ranije smrtonosne nesreće u Birminghamu u Engleskoj i u Montroseu u Coloradu prije više od 20 godina, rekao je zrakoplovni sigurnosni savjetnik Jeff Guzzetti.

Čak i mala količina leda na krilima može izazvati ozbiljne probleme, zbog čega su temeljiti pregledi i odleđivanje ključni prije polijetanja, rekao je bivši savezni istražitelj nesreća.

S obzirom na vremenske uvjete u to vrijeme i povijest kontaminacije krila kod tog tipa zrakoplova, siguran sam da će NTSB to odmah istražiti", rekao je Guzzetti. "Ako je uopće bilo oborina, osobito ledenih, krila su morala biti očišćena prije polijetanja."

Bombardier Challenger 600 je širokotrupni poslovni zrakoplov, konfiguriran za devet do 11 putnika.

Bombardier je bio na putu prema Francuskoj kada se srušio. Zračna luka zatvorena je nakon nesreće i ostat će zatvorena barem do srijede kako bi istražitelji FAA-a i NTSB-a mogli pregledati i ukloniti olupinu.