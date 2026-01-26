Srušio se avion: "Zrakoplov je naopako"

Privatni avion s osam osoba srušio se prilikom polijetanja iz zračne luke u Bangoru, u američkoj saveznoj državi Maine u nedjelju navečer, potvrdila je Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA). Izvor upoznat s incidentom izjavio je kako zasad nije poznat opseg ozljeda putnika i posade. Riječ je o poslovnom zrakoplovu Bombardier Challenger 650.

"Prve su hitne službe su na mjestu događaja i očekuje se da će aktivno raditi na lokaciji još neko vrijeme prije nego što budu dostupne dodatne informacije", navodi se u zajedničkom priopćenju Grada i Međunarodne zračne luke Bangor. Ističu i da je uspostavljen centar za hitne operacije, a zračna luka ostat će zatvorena tijekom noći, piše CNN.

FAA i Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) provest će istragu o nesreći. Pad se dogodio usred velike snježne oluje koja se kretala sjeveroistokom. Temperature u Maineu bile su znatno ispod nule, a slab snijeg uzrokovao je vrlo slabu vidljivost. Prema saveznim podacima, zrakoplov je registriran na korporaciju u Houstonu.

Prema audio snimci s portala LiveATC.net, nekoliko minuta prije pada kontrolori i piloti na aerodromu Bangor razgovarali su o slaboj vidljivosti i odleđivanju, iako nije posve jasno tko je s kime razgovarao. Kontrolor je pilotu dao dozvolu za polijetanje s piste 33.

Gotovo dvije minute kasnije, kontrolor je putem radija glasno objavio: "Sav promet je zaustavljen na terenu! Sav promet je zaustavljen na terenu!" Nekoliko trenutaka kasnije, čuje se drugi kontrolor kako govori: "Zrakoplov je naopako. Imamo putnički zrakoplov naopako."

Zračna luka je potom zatvorena, a vozilima hitne pomoći dopušten je pristup uzletištu. Kontrolor je kasnije naveo da su svjesni "tri člana posade i moguće pet putnika" u zrakoplovu.