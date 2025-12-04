Mučili su ih i prisilili da se gledaju dok umiru: Isplivali detalji brutalnog ubojstva kriptoprevaranta i supruge

Osuđeni ruski kriptoprevarant Roman Novak i njegova supruga, bivša TV reporterka Anna, bili su prisiljeni gledati jedno drugo dok su ih otmičari brutalno mučili, tvrde ruski istražitelji.

Par je nestao 2. listopada nakon što su ih prevaranti, koji su se predstavili kao imućni investitori, namamili na sastanak u unajmljenu vilu u Hatti, oko 130 kilometara od Dubaija. Oteli su ih kako bi došli do Novakova navodnog digitalnog bogatstva procijenjenog na 380 milijuna funti.

Policija je njihove mobitele locirala u zabačenim planinama Hajar, na granici s Omanom, gdje je Novak navodno očajnički slao poruke kontaktima tvrdeći da je "zapeo" i da hitno treba 152 tisuće funti, piše The Sun. Nakon opsežne potrage pronađeni su njihovi posmrtni ostaci.

Ruski mediji izvještavaju da su Novak i supruga bili mučeni jedno pored drugoga dok su ih otmičari pokušavali prisiliti da otključaju svoje kriptonovčanike. No kada su im na kraju predali šifre, otmičari su otkrili da su računi prazni. Tada su njihova tijela stavili u debele plastične vreće, a potom koristili industrijska otapala kako bi ubrzali razgradnju i uklonili tragove DNK-a.

Telefoni para naknadno su locirani u Hattiju, Omanu i Cape Townu, što istražitelji tumače kao pokušaj počinitelja da zavaraju istražitelje. Nestanak je prijavljen kada su rođaci alarmirali policiju u Dubaiju, strahujući da su Roman i Anna oteti.

Novak se preselio u Ujedinjene Arapske Emirate nakon što je 2020. godine uvjetno pušten na slobodu. Naime, zbog velike financijske prevare bio je osuđen na šestogodišnju zatvorsku kaznu u Rusiji.

Ruska istražiteljica Svetlana Petrenko priopćila je da je istraga pokazala kako su ubojice imale pomagače koji su pomogli u organizaciji otmice. "Unajmili su vozila i prostorije u kojima su žrtve bile držane prisilno. Nakon ubojstva počinitelji su se riješili noževa i osobnih stvari žrtava", rekla je.

Tri ruska osumnjičenika uhićena su po povratku u Rusiju u operaciji koju je izvela teško naoružana policija. Jedan od njih je bivši policajac Konstantin Šaht (53), koji se smatra organizatorom otmice, a druga dvojica su Jurij Šaripov i Vladimir Dalekin. Šaripov i Dalekin priznali su sudjelovanje u otmici i ubojstvima, dok Šaht poriče umiješanost. Sva trojica nalaze se u pritvoru dok se nastavlja prikupljanje dokaza. Istražitelji očekuju i dodatna uhićenja.

Novak je bio pod istragom zbog sumnje da je prevario investitore za 38 milijuna funti. Često se hvalio poznanstvima među elitom, uključujući vlasnika Telegrama Pavela Durova.

Bio je osnivač Fintopije, platforme koja je tvrdila da nudi brze kriptotransakcije za velike tehnološke kompanije, što je privlačilo investitore iz Kine i s Bliskog istoka.