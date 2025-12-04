Obavijesti Foto Video Pretražite
NAMAMILI IH NA SASTANAK

Mučili su ih i prisilili da se gledaju dok umiru: Isplivali detalji brutalnog ubojstva kriptoprevaranta i supruge

Piše I. B., 04. prosinca 2025. @ 09:12 komentari
Roman Novak i supruga Anna
Roman Novak i supruga Anna Foto: Instagram/Screenshot
Tijela para pronađena su zamotana u plastične vreće, a policija je uhitila trojicu osumnjičenih.
  Ilustracija
    napad u Splitu

    Izbodeni policajac bori se za život, procurili detalji o napadaču: Ima samo 18 godina
  Snimka policijskog postupanja u Trilju
    Oglasila se policija

    VIDEO Širi se snimka: Policajac u kombiju brutalno udara uhićenika, kolege zatvorile vrata
  Jetlee Lasola, Filipini
    nova obveza

    Velika promjena za strane radnike! Vlada donosi novi zakon: "Oni koji imaju kontakt s ljudima morat će..."
