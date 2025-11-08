Ubijeni milijunaš i supruga: Raskomadane ih pronašli u kontejnerima

Ruski poduzetnik Roman Novak, osuđen zbog prijevare s kriptovalutama, i njegova supruga Anna oteti su i ubijeni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nakon što je plan s otkupninom i digitalnom imovinom dobio tragičan epilog.

Roman Novak bio je poznat u Sankt Peterburgu po prijevarama u kojima je investitore oštetio za milijune dolara kroz razne kripto projekte. Nakon što je 2020. godine osuđen na šest godina zatvora zbog velike financijske prijevare, preselio je u Dubai, gdje je osnovao kripto aplikaciju Fintopio i navodno privukao stotine milijuna dolara novih ulaganja.

Početkom listopada, Novak i njegova supruga krenuli su na sastanak s investitorima u blizini grada Hatta, uz granicu UAE-a i Omana. Tijekom puta promijenili su vozilo i ostavili vozača, a onda nestali bez traga, piše CryptoSlate.

Nakon nekoliko dana bez kontakta, obitelj je alarmirala vlasti. Pokrenuta je zajednička istraga Rusije i UAE-a, koja je otkrila da su Novak i njegova supruga namamljeni u unajmljenu vilu pod lažnim izgovorom poslovnog sastanka, koji je ubrzo pretvoren u otmicu radi otkupnine.

Otmičari su pokušali prisiliti Novaka da im prebaci pristup značajnim kripto sredstvima, koja su se navodno nalazila u digitalnim novčanicima i računima povezanim s njegovim ranijim prijevarama.

Kada nisu uspjeli doći do novca, oboje su ih ubili. Prema izvorima ruskih medija, njihova su tijela raskomadana i ostavljena u kontejnerima blizu trgovačkog centra u Hatti.

Slučaj je izazvao međunarodnu pozornost, a kako javljaju ruski i strani mediji, uhićeno je sedam osoba - nekoliko iz Sankt-Peterburga i jedna iz Kazahstana. Svi su optuženi za ubojstvo i financijske zločine te posredovanje u pranju novca.

Annin otac i maćeha otputovali su u Dubai kako bi se pobrinuli za maloljetnu djecu para. Potraga za počiniteljima i odgovornima i dalje traje.