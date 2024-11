Detalji sa suđenja masovnom ubojici: Tajanstveni vojni kamioni, puška pripadala važnoj državnoj kompaniji, a otac švercao oružje iz Hrvatske

U četvrtak se pred Višim sudom u Smederevu nastavlja suđenje Urošu Blažiću za masakre u Duboni i Malom Orašju.

Jedna je od glavnih tema oružje koje je pronađeno na imanjima obitelji Blažić neposredno nakon masakra, a pogotovo pitanje puške kojom je počinjeno masovno ubojstvo.

Otkriven je serijski broj puške kojom je počinjen masakr te je sudu dostavljen izvještaj Vojske Srbije u kojem je rečeno da je puška još 2009. godine predana državnoj firmi Jugoimport, koja se bavi vojnom proizvodnjom, transferom tehnologija i uvozom-izvozom oružja i opreme.

Odvjetnici obitelji ubijenih i ranjenih zatražili su da se utvrdi kako je puška iz državne firme završila u rukama civila, i to masovnog ubojice. Također, na ročištima se više puta pokretalo i pitanje triju vojnih kamiona koji su dan nakon masakra, a prije nego što su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, svraćali u dvorište Uroševa oca Radiše Blažića, koji je drugookrivljeni u postupku.

U izvještaju Vojske Srbije koji je dostavljen sudu navedeno je da su vojni kamioni, koji su viđeni dan nakon masakra u okolini Smedereva i Mladenovca bili na redovnom putu iz vojarne u Pančevu do vojarne u Mladenovcu.

Također, obitelji ubijenih tvrdile su u više navrata i da su od ranije znale da su kuće Blažića pune oružja i da se njima i sam Radiša hvalio, posebno kada bi popio.

Svjedok Svetozar Miletić, vojno lice i kolega oca optuženog ubojice, govorio je o bombama koje su nestale iz vojnog objekta.

Objasnio je da Radišu poznaje od 1997. godine, kada su zajedno služili u Rumi, piše Nova rs.

"Kada su u pitanju nestale bombe, to se dogodilo u Buđanovcima 1999. godine. Blažić je bio komandant i dobio sam naređenje da zadužim dvije ručne bombe i 150 metaka za automatsku pušku kako bi on imao sredstva za osobnu obranu na terenu. Otišao sam s dvojicom vojnika koji su bili na odsluženju vojnog roka do skladišta. Vidio sam da su u jednoj drvenoj kutiji bombe bile potrgane i prevrnute, ali nisam odmah shvatio da nedostaju. Kasnije sam primijetio da su neke nestale s kutijom, dok je negdje ostala kutija bez bombe. Čini mi se da je nestalo 11 komada", ispričao je na prethodnom ročištu.

Rekao je da ima saznanja da se i protiv Radiše Blažića vodi postupak zbog nestanka oružja. Neki od svjedoka, vojnici, na sudu su govorili da Radiša šverca oružje iz Hrvatske.

"Te 1994. godine potpukovnik je došao na privremeni rad i tada sam ga upoznao. Tada sam čuo od Radiše da je bio u istočnoj Slavoniji, gdje je vladao kaos, i da je mogao uzeti što hoće, uključujući oružje koje je Vojska Jugoslavije proglasila nekorisnim. Radiša se tada hvalio da je mogao uzeti koliko god oružja želi, a vojnici su pričali da se bavi švercanjem oružja", ispričao je svjedok na sudu.

