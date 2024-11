Cash ili kartica, ubuduće bi za one kojima plaćamo to trebalo biti potpuno svejedno jer novac će dobiti odmah.



"S instant kreditnim transferom, 24 sata dnevno, svaki kalendarski dan u godini, građani će moći izvršiti svoje obveze u roku od 10 sekundi. Znači, u praksi, u roku od 10 sekundi se tereti račun platitelja i odobrava račun primatelja za iznos transakcije", objasnio je Bruno Vukoja, izvršni direktor sektora platnog prometa HNB-a.



Nemogućnost plaćanja izvan radnog vremena, vikendom i blagdanima uskoro odlazi u povijest. Za neke banke brzi transferi neće biti novost.



"Od 2020. godine u Republici Hrvatskoj postoji EuroNKS Inst sustav i u njemu sudjeluje osam banaka danas, to sudjelovanje je na dobrovoljnoj osnovi", rekao je Vukoja.

Banke koje tu uslugu još uvijek nemaju morat će se prilagoditi u dvije faze. Prvo će do siječnja morati svojim korisnicima omogućiti primanje brzih transfera iz ustanova koje takvu uslugu imaju, a do listopada će se morati i potpuno prilagoditi, odnosno do tada će morati svojim korisnicima omogućiti i slanje takvih brzih transfera. Najbolje od svega je da banke to neće moći naplaćivati više no dosad.

