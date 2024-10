Žestoki istup brata ubijenog Petra: "Smrade jedan. Ja sam Jovan Mitrović, zapamti me, ubio si mi dva brata!"

Suđenje Urošu Blažiću za masakr u selima Dubona i Malo Orašje nastavljeno je u ponedjeljak na Specijalnom sudu u Beogradu svjedočenjem oštećenih i ranjenih.

Na sudu je svjedočila Andrijana Mitrović, koja je teško ranjena u masakru.

"Prijateljica i ja otišle smo u Dubonu tu večer, prethodno smo bile u Ravnom gaju. Bile smo ondje desetak minuta. Čuli su se pucnjevi, nismo znali gdje. Dalibor Todorović pitao je kome se rodilo dijete. Nije prošlo ni pet minuta, Uroš je stao autom, ušao u školsko dvorište i rekao: 'Ruke uvis ili lezite dolje, pucat ću.' Dalibor ili Milan rekli su mu da pričeka, ali on je počeo pucati. Ja sam tada pala i glumila da sam mrtva, a onda sam izgubila svijest, ne znam što se dalje dogodilo. Probudila sam se u vozilu hitne pomoći", ispričala je hrabra Andrijana Mitrović, koja je u masakru upucana s leđa.

Govorio je Milosav Todorović, otac stradalog Dalibora: "Imam primjedbu na suđenje. Vi ste blagi kao sudac, u svemu. Tražim u ime svih roditelja da Blažići, koji se nisu pojavili na prvom ročištu, budu kažnjeni sa 150.000 dinara zbog toga."

Blažići se nisu pojavili na prvom ročištu, kada su trebali svjedočiti, a potom nisu željeli svjedočiti.

Svjedočio je i Dragoslav Gavrilović, otac majke masovnog ubojice.

"Bili smo u odličnim odnosima. Bio sam jednom u Uroševoj kući u Šepšinu. Oni su u Kragujevac dolazili na slavu, zet češće, unuk nije dolazio. Možda je bio pet puta. Ili ako je dolazio, ja nisam bio kod kuće. Ne znam da je Radiša bio lovac niti da je imao oružje u kući, ništa od toga nisam vidio. Nikada nismo pričali o oružju. Ni ja nisam bio lovac, ali imao sam lovačku pušku jer sam radio u Zastavi, nije išla prodaja pušaka i onda su nudili na četiri ili šest mjeseci da se uzme puška tko je htio", rekao je, piše Nova. rs.

No, otkrio je da se pucalo na slavljima. "Bio sam na svadbi kad se stariji Marko oženio. Sigurno je da se pucalo, ali ja se ne sjećam ni tko ni iz kojeg oružja. Glazba svira, vani se puca, otkud znam koje oružje i tko puca. Ja nisam čuo rafalnu paljbu i da se pucalo iz automatske puške", rekao je on.

Svjedočio je i Jovan Mitrović, brat ubijenog Petra Mitrovića.

"Te večeri negdje oko pola 23 gledao sam neku utakmicu i legao sam spavati. U tom trenutku čuo sam oca kako izlazi iz sobe i viče: 'Brzo, pobi ih čovjek!' Čuo sam majku kako je izašla i počela vrištati. Sišao sam jer sam mislio da je tuča, rekao sam majci da ne ide s nama jer sam mislio da je tuča. Nije mi bilo logično da Petar zove tatu, a ne nas kad je tuča. Ja sam uzeo štap i motku, brat je uzeo lopatu da ih branimo. Kad smo stigli, vidjeli smo auto. Stao sam na put i prepriječio ga da nitko ne može proći. Pitao sam Dejana što je bilo, a on mi je ispričao što se dogodilo. Otrčao sam kod Petra. Ležao je pored spomenika, glava mu je bila na zemlji, nije se mogao podignuti. Ubacili smo Petra u auto, vozili do bolnice, vozili smo 160 kilometra na sat, nisam se obazirao na vožnju. On mi je usput pričao kako ne može izdržati, da ne može izdržati kad prijeđem preko rupe i da ga izbacimo van", dio je iskaza.

Nakon toga Jovan se okrenuo Urošu i Radiši.

"Radiša, ti pričaš o nekim činovima, medaljama, nagradama, da si pošten čovjek. Pogriješio si u najvažnijem životnom zadatku, da odgojiš djecu. Ovog majmuna si ti odgojio u monstruma. A ti, majmune, to ti je 'ćale' sve omogućio, je li tako? Smrade jedan. Ja sam Jovan Mitrović, zapamti me, ubio si mi dva brata!" rekao je, piše Blic.

