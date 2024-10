Saslušanjem vještaka i pregledom snimki na Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje Urošu Blažiću, masovnom ubojici iz Dubone kod Mladenovca, i njegovu ocu Radiši.

Na sudu su prikazane fotografije kuće obitelji Blažić i slike taksija u koje je Blažić ušao nakon masakra. Također je prikazana snimka Radiše Blažića nastala oko Nove godine na kojoj on prolazi kroz kuću s pištoljem i kaubojskim šeširom, dok se svi u kući tome smiju, piše Nova.rs. Na snimci se vidi kako stariji Blažić, cijelo vrijeme držeći ruku na pištolju, silazi do blagovaonskog stola, dolazi do unuka i izgovara: "Dobar, loš, zao".

"Ovo je snimka s dočeka Nove godine, revolver je stajao u limenom dijelu u ormaru. Nije pravi revolver, ne koristi klasičnu municiju. Znam da je Uroš imao dozvolu za taj pištolj, ne znam što ispaljuje. Samo tada sam nosio taj revolver, kada ga je kupio, kada mi se pohvalio. Tada smo ga stavili u kutiju, da se pohvali da ga je kupio. Revolver je prazan, ne koristi municiju, uzeo sam ga iz metalnog sanduka, gdje je stajao", rekao je Radiša na suđenju.

Na pitanje tužiteljstva smatra li da je sigurno da pored unuka prolazi s revolverom, odgovorio je da je jer je oružje bilo prazno, ne koristi klasičnu municiju i da je potreban barut da bi se revolver napunio.

Na suđenju su prikazane i poruke iz grupe na aplikaciji WhatsApp u kojoj je bio Uroš Blažić i u kojoj se posvađao s ostalim ljudima neposredno prije izvršenja masakra. Poruke nisu čitane, već su samo prelistane.

Podsjetimo, Uroš Blažić je 4. svibnja naoružan automatskom puškom, pištoljem, streljivom i bombama krenuo u krvavi pohod. Ubio je devet osoba i ranio njih 12. Uhićen je idući dan blizu Kragujevca. Psihijatrijsko vještačenje pokazalo je da je bio potpuno uračunljiv u trenucima počinjenja zločina.

Pročitajte i ovo Stravični masakr Žestoki istup brata ubijenog Petra: "Smrade jedan. Ja sam Jovan Mitrović, zapamti me, ubio si mi dva brata!"

Pročitajte i ovo Treći dan suđenja "Sjećaš li se kada si mom sinu prosuo mozak? Zakleo sam se da...": Bolne scene na suđenju ubojici iz Mladenovca

Pročitajte i ovo Drugi dan suđenja Kaos na suđenju ubojici iz Mladenovca: "Prokleti dabogda bili, i ti isto!"; "Osvetit ću se, je*at ću vam mamu!"