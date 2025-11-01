Sprema se veliki komemorativni skup u Novom Sadu, tisuće stigle u grad: "Vlada muk i svi plaču"

Tisuće ljudi u Novom Sadu 16-minutnom šutnjom odalo je u noći s petka na subotu počast žrtvama tragedije na novosadskom željezničkom kolodvoru uoči velikog skupa kojim će biti komemorirana obljetnica pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice 1. studenog prošle godine na prethodno renoviranoj zgradi kolodvora.

Novosađani su u petak navečer dočekivali tisuće studenata i građana koji su iz svih krajeva Srbije pješice, biciklima, motociklima ili traktorima dolazili kako bi u subotu sudjelovali na komemorativnom skupu ispred krhotina urušene nadstrešnice koja je prije godinu dana postala mjestom stradanja za 16 pretežito mladih ljudi. Pad nadstrešnice preživjela je samo jedna djevojka, teško ozlijeđena i s doživotnim posljedicama.

Studenti su na čelu kolone, hodajući u tišini, nosili 16 vijenaca od bijelog cvijeća s imenima žrtava tragedije koja je promijenila Srbiju.

Stradanje 16 ljudi potaknulo je potkraj 2024. masovne protuvladine prosvjede predvođene studentima, čiji pokret je iz dana u dan pridobivao sve veću potporu brojnih društvenih skupina - od akademske zajednice do sindikata i građanskih udruga, prerastajući u nacionalni pokret za demokratizaciju društva.

Posljednji u nizu zahtjeva su prijevremeni izbori, uz svakodnevne pritiske na srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji, unatoč manje-više protokolarnim ovlastima po Ustavu, dulje od desetljeća drži skoro sve konce vlasti u Srbiji.

Na ogradi ispisana imena 16 žrtava

Vučić je u početku pokušao ublažiti pritisak žrtvujući premijera Miloša Vučevića, koji je u siječnju podnio ostavku koja je povukla i pad vlade nakon što je u Novom Sadu nekoliko pristaša vladajuće stranke (SNS) pretuklo skupinu studenata, a jednoj studentici bejzbol palicom slomilo čeljust.

Istraga nakon pada nadstrešnice u početku je kao odgovorne istaknula nekoliko ministara i državnih namještenika, ali ni nakon godinu dana od katastrofe nitko još nije osuđen niti kažnjen. Neformalno Anketno povjerenstvo skupine stručnjaka u svojim nalazima, temeljenim na dostupnim dokumentima o rekonstrukciji kolodvora, ukazalo je na umiješanost i odgovornost dužnosnika iz državnog vrha.

Na ogradi ispred kolodvora u petak navečer ispisana su imena svih 16 žrtava, dok su nedaleko od ostataka nadstrešnice i dalje stajali deseci bicikala koje godinu dana od tragedije nitko nije pomaknuo i preuzeo.

Kolona studenata je stigla poslije ponoći do kolodvora, polažući jedan po jedan vijenac od bijelog cvijeća s imenima nastradalih.

"Vlada muk i svi koje vidim plaču", poslala je poruku reporterka agencije FoNet u trenucima dok je trajala 16-minutna šutnja.

Vučić održao govor

U petak u ponoć počeo je Dan žalosti koji je proglasila srbijanska vlada, nakon što su u četvrtak novosadski zborovi građana i studenti javno zatražili da se u znak sjećanja na stradale pod nadstrešnicom zastave na svim institucijama i javnim ustanovama u državi spuste na pola jarbola. Dan žalosti trajat će u subotu do ponoći.

Predsjednik Aleksandar Vučić u petak navečer obratio se javnosti i pozvao da subotnji skup u Novom Sadu protekne mirno i s pijetetom prema žrtvama.

"Moja istinska želja, kao predsjednika, jest da sutrašnji dan prođe mirno, s poštovanjem jednih prema drugima, napose žrtava", rekao je Vučić.

On je pozvao prosvjednike na dijalog i rekao da bi godišnjica trebala biti dan jedinstva, a ne podjele.

U svom obraćanju Vučić je rekao da mržnja koja ključa u društvu ne donosi ništa dobro, te da su u posljednjih godinu dana svi pogriješili, uključujući i njega, zbog čega se ispričao. Studenti su mu poručili da ne prihvaćaju ispriku, već samo raspisivanje prijevremenih izbora.