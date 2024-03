Ruske sigurnosne snage traže napadače: "Nosili su maskirne odore, bili naoružani automatskim puškama i bacali su zapaljive bombe"

Ruske policijske i sigurnosne snage objavile su da "traže" napadače odgovorne za oružani napad i požar u koncertnoj dvorani Crocus City Hall u blizini Moskve u petak, u kojem je poginulo najmanje četrdeset ljudi.

"Specijalne jedinice Ruske nacionalne garde rade na mjestu terorističkog napada na Crocus City Hall. Traže kriminalce i evakuiraju građane iz zgrade", objavila je Nacionalna garda Rosgvardia na svom Telegram računu.

Nepotvrđeni izvori tvrde kako je jedan napadač uhićen. Snimka njegovog privođenja proširila se društvenim mrežama, no još uvijek ništa nije službeno potvrđeno.

BREAKING🚨one of the shooters and been arrested in Moscow concert. pic.twitter.com/z15UVtSNuU