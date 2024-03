Koliko košta ljudski život? Hrvoje Rendulić čovjek je koji se neumorno borio za druge, sada se bori za vlastito zdravlje

Nema te obitelji u kojoj je netko bolovao od anoreksije ili bulimije, a da nije čuo za njegovo ime. Štoviše - vrlo vjerojatno su od Hrvoja Rendulića i udruge Nada dobili savjet, informaciju, pomoć. Čovjek koji se neumorno borio za druge, sada se bori za vlastito zdravlje. Obolio je od raka gušterače, smršavio je 20-ak kilograma, prošao niz terapija. Jedina nada mu je eksperimentalno liječenje u Švedskoj.

Koliko košta život ljudski život? U slučaju sugovornika Provjerenog, kako sam kaže, konkretno oko 50.000, možda 60.000 eura. Zvuči grubo, ali toliko mu treba za liječenje.

"Čujte, nitko ne zna gdje nam je kraj i kakav je, a sad eto, volio bih živjeti još, volio bih proći možda nekakvu dodatnu opciju liječenja koju sad ne mogu dobiti, ja sam sad u remisiji i na stand byu i čeka se da se nešto poremeti, jel, kad se poremeti opet ispočetka sve, onda ću možda biti terminalni bolesnik, tko to zna, ovo je sad jedna prilika da ne doživim takav kraj", rekao je ekipi Provjerenog Hrvoje Rendulić iz Udruge Nada.

Hrvoje Rendulić ima rak gušterače. Široj javnosti je poznat jer se 25 godina bori za oboljele od poremećaja u prehrani. Zahvaljujući njemu danas u Hrvatskoj otvoreno pričamo o bulimiji i anoreksiji.

"Uvijek smo radili savjetodavno kao nekakva prva trijaža za oboljele i njihove obitelji, povezivali ih s malobrojnim liječnicima koji su periferno u okviru svojih specijalnosti koketirali s tim kliničkim entitetom poremećaja u prehrani i eto nešto malo ih s literaturom snabdjevali da upoznaju problem uopće jer se krivo i malo zna o tome", kaže on.

Kroz Udrugu je prošlo više od 12.5000 mladih ljudi, kojima je bila potrebna pomoć, kao i njihovim obiteljima, kaže Hrvoje. Među njima je i Gordana Vragović.

"Udruga Nada mi je značila upravo što i samo ime govori, znači nadu, s obzirom na to da imam u obitelji oboljelog od poremećaja u prehrani, jedino što smo konkretno dobili uputu i pomoć upravo od Hrvoja Rendulića i udruge Nada", rekla je Gordana Vragović iz Pule.

Isto priča i Edham Hamulić. Telefonski broj Hrvoja Rendulića bio je i još je slamka spasa mnogim roditeljima ne samo u Hrvatskoj: "Napravio je što je mogao, za sve druge. On uputi ljude, nikakve on novce nije uzimao ni za što.'' Tko se ne nađe u situaciji da ga snađe bolest o kojoj se malo zna, ne može razumjeti što znači svaka pomoć, pa makar samo informacija, kaže.

Hrvoje Rendulić desetljećima javno istupa, bori se, govori. Jedanaest godina je stajao na Cvjetnom trgu u Zagrebu tiho prosvjedujući, ukazujući na problem nedostatka adekvatnog liječenja za oboljele od poremećaja u prehrani.

Pamte ga mnogi, cvjećar koji ga je viđao svaki dan, kaže, čovjek vrijedna divljenja, rijetko uporan.

"Kako sam imao priliku tu biti i raditi naravno da sam ga viđao i svaki dan je bio, bila kiša snijeg, led, i znali su ljudi popričati s njima, jer imao je vlastito iskustvo, jer je i njegova kći bolovala od toga", rekao je Jurica Samardžić, cvjećar.

Na Cvjetnom trgu Hrvoja Rendulića nema već par godina. Ovaj put vlastita bolest ga je primorala da gradski trg zamijeni bolničkom sobom.

"U međuvremenu sam i sam obolio, eto, od raka gušterače, liječio sam prvo dvije i pol godine kroničnu upalu gušterače, gore na Rebru sam inače, njihov pacijent pa na koncu je to završilo sa četiri operacije i gotovi tri mjeseca hospitalizacije na Rebru gdje sam izgubio 20 kilograma, i s obzirom na to da sam preslab bio za kemoterapiju i radiologiju koja je logičan slijed protokola liječenja raka bilo kojeg… I sad evo vrijeme prolazi ja sam u nekakvoj remisiji", kaže Rendulić.

Hrvoje ne želi sjediti i čekati da mu se pogorša. Preko poznanstava koje je stekao dugogodišnjim angažmanom u udruzi Nada, pojavila se nada i za njega.

"Radi se o švedskoj Kraljevskoj sveučilišnoj bolnici u Stockholmu, konkretno Karolinškom institutu, domu Nobelove nagrade gdje imam prijatelja liječnika koji se ciljano bave poremećajima u prehrani i preko kojih sam došao do onkologa, imunologa itd, tko sve sudjeluje u liječenju raka, i oni su mi ponudili tu neku opciju s kojom rade, iako ona nije još zaokružena, kao lijek nije vani puštena u javnost, ali se može do nje doći. I ona košta, sam tretman oko stotinu tisuća eura", kaže Rendulić.

Radi se o eksperimentalnoj terapiji koja bi mu mogla ojačati imunitet, uništiti ostatke mirkometastaza i ovom upornom, energičnom čovjeku produžiti život.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ne pokriva eksperimentalno liječenje, stoga to nije opcija. No, Šveđani su se ponudili platiti pola troškova, dakle 50.000 eura, a drugu polovicu, odnosno 60.000 eura, jer mu treba za put i troškove, Hrvoje bi morao sakupiti sam. Njegova supruga se uzda u pomoć dobrih ljudi.

Sugovornici Provjerenog pričaju koliko je njima pomogao, a sad je vrijeme, kažu, da drugi pomognu njemu.

"Neumorno je prenosio ljudima, ovako je sjedio na Cvjetnom i nije mogao disati i on je neumorno ljudima prenosio svoja iskustva kuda da idu, kome da se obrate i zato tom čovjeku treba pomoći, ja da mogu ja bih mu dao sve", kaže Hamulić.

"On je svo to svoje zdravlje i ostavio na cesti boreći se, tako da ako itko zaslužuje da mu se pomogne, to je on, toliko je učinio za oboljele i za nas obitelji koje se borimo s tim poremećajem, uvijek nam je stajao na raspolaganju u bilo koje doba dana, u bilo koje doba noći moglo mu se obratit", rekla je Vragović.

Navikao je kaže, žicati za druge, ali sad mu nije preostalo ništa drugo nego da to učini za sebe. Računa na pogonsko gorivo koje ga je i samog pokretalo sve ove godine.

"Mislim da su to nekakve osnove humanosti na kojima smo, barem mi nekada bili odgajani - pomozi bližnjem ili daljnjem u nevolji koliko možeš i kako možeš, to je nekakav princip na kojem sam ja odrastao i kojem sam učio i svoju kćer", rekao je Rendulić.

Hrvoje i sada pomaže onima koji ga zovu, unatoč svojoj dijagnozi. Na svojoj Facebook stranici, kao i onoj Udruge Nada ostavio je podatke računa na koji mu se može uplatiti novac. Jedna kava manje za nas ovom čovjeku daje priliku da možda produži svoj život i nastavi pomagati društvu.

