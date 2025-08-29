Cure detalji o napadaču na školu: "Više od svega želio je jedno... Njegove su riječi užasne i gnusne"

Napadač koji je u crkvi u Minneapolisu otvorilo vatru na učenike okupljene na molitvi bio je "opsjednut idejom ubijanja djece", otkrili su istražitelji.

U stravičnom napadu ubijeno je dvoje djece, a još 18 ih je ozlijeđeno. Prema riječima šefa policije Minneapolisa Briana O'Hare, čini se da 23-godišnji Robin Westman nije imao specifičan motiv: "Čini se da je napadač mrzio sve nas. Više od svega, želio je ubiti djecu".



Obitelji su identificirale ubijenu djecu kao osmogodišnjeg Fletchera Merkela i desetogodišnju Harper Moyski.

"Kukavica je odlučila oduzeti nam našeg osmogodišnjeg sina Fletchera", rekao je njegov otac Jesse Merkel i dodao: "Fletcher je volio svoju obitelj, prijatelje, ribolov, kuhanje i svaki sport koji mu je bio dopušten igrati. "Dajte svojoj djeci dodatni zagrljaj i poljubac danas. Volimo te, Fletcher. Uvijek ćeš biti s nama", dodao je gušeći se u suzama, piše BBC.

Harperini roditelji Michael Moyski i Jackie Flavin poručili su da je njihova kći "bila bistra, radosna i duboko voljena desetogodišnjakinja čiji su smijeh, dobrota i duh dotaknuli svakoga tko ju je poznavao". "Kao obitelj, slomljeni smo i riječi ne mogu opisati dubinu naše boli", naveli su u izjavi i izrazili nadu da će "njezino sjećanje potaknuti akciju" za zaustavljanje oružanog nasilja.

"Izraz mržnje"

Dužnosnici su dosad objavili malo detalja o napadaču, no poznato je da je Westman ranije pohađao katoličku školu te da je njegova majka tamo radila. Vjeruje se da je prišao zgradi Crkve Navještenja, u sklopu koje se nalazi i škola te ispalio desetke hitaca kroz prozore koristeći tri vatrena oružja. Na mjestu događaja pronađena je i dimna bomba.

Napadač, koji je preminuo na mjestu događaja od samoranjavanja, ostavio je poruku, no dužnosnici kažu da se konačan motiv možda nikada neće saznati. Vršitelj dužnosti američkog državnog odvjetnika za Minnesotu Joseph Thompson, rekao je da je "napadač izrazio mržnju prema mnogim skupinama, uključujući židovsku zajednicu i prema predsjedniku Trumpu".

"Neću dostojanstveno ponavljati riječi napadača, one su užasne i gnusne", dodao je Thompson.

"Čin domaćeg terorizma"

Direktor FBI-a Kash Patel opisao je napad kao "čin domaćeg terorizma motiviran ideologijom ispunjenom mržnjom". U objavi na društvenoj mreži X naveo je da je napadač "ostavio višestruke antikatoličke, antireligijske reference" na oružju i u bilješkama.

"Subjekt je izrazio mržnju i nasilje prema židovskom narodu", ustvrdio je Patel i dodao da je također "napisao eksplicitan poziv na nasilje protiv predsjednika Donalda Trumpa na spremniku za vatreno oružje".

Šef policije O'Hara rekao je da je napadač, "kao i mnogi drugi masovni napadači", imao "neku poremećenu fascinaciju prethodnim masovnim pucnjavama". Sve oružje korišteno u napadu kupljeno je legalno, a Westman nije bio ni na jednoj vladinoj listi za praćenje.

Nakon napada, gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey pozvao je na zabranu jurišnog oružja i spremnika s velikim kapacitetom streljiva: "Nema razloga da netko može ispaliti 30 hitaca prije nego što uopće mora ponovno napuniti oružje. Ovdje ne govorimo o očevoj lovačkoj pušci. Govorimo o oružju koje je napravljeno da probija oklop i ubija ljude."