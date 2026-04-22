Medicinske snimke otkrivaju skrivene tajne unutar drevnih egipatskih mumija

Mumije su se nekoć morale razmotavati da bi ih se detaljno proučavalo, no danas ih moderni medicinski dijagnostički alati istražuju bez ikakvog dodira s lanenim zavojima koji su očuvali ljudske ostatke tisućama godina.

Egipatske mumije pohranjene u Budimpešti istražuju se naprednim CT skenerima bolničke razine, što omogućuje znanstvenicima da zavire u njihovu unutrašnjost, bez narušavanja drevnih omota.

Semmelweisov Muzej povijesti medicine, koji je dio Zbirnog centra Mađarskog nacionalnog muzeja od 1965. godine, čuva nekoliko takvih ostataka mumija, koji su sada predmet obnovljenih znanstvenih istraživanja.

Novi CT uređaj i preciznije snimke

"Cilj pregleda je dobiti što točniju sliku unutarnje strukture ostataka, mogućih abnormalnosti i tehnika očuvanja", pojašnjava Ibolyka Dudás, glavna klinička liječnica i radiologinja iz Centra za medicinsku slikovnu dijagnostiku Sveučilišta Semmelweis, u objavi na stranicama tog mađarskog sveučilišta.

Računalna tomografija (CT) koristi rotirajuće rendgenske zrake i računalnu obradu kako bi stvorila detaljne dvodimenzionalne ili trodimenzionalne prikaze unutarnjih struktura, inače na živućim pacijentima. Ta tehnologija primijenjena je, međutim, i u istraživanju fosila, mozgova insekata te čak i meteorita koji potječe s Marsa.

Novi CT uređaj koji je sada korišten u snimanju navedenih mumija, ima detektor koji broji fotone, što omogućuje znatno preciznije slike nego raniji sustavi.

"Ostaci su ranije već bili pregledani od strane istraživačkog tima, ali sadašnje snimke pružaju detaljniji prikaz nego ikada prije te se očekuje da će donijeti nove, znanstveno valjane spoznaje o ostacima koji se u zbirci čuvaju već desetljećima", objašnjava Krisztina Scheffer, kustosica spomenutog mađarskog muzeja.

Rezultati novih CT snimki

Od šest datiranih mumija, samo su tri dala pouzdane rezultate, a najstarija potječe između 401. i 259. godine prije Krista, iako se mumificiranje u Egiptu provodilo i tisućljećima ranije.

Preliminarni rezultati upućuju na to da bi CT analize mogle pomoći u preciznijem datiranju nekih ostataka, na temelju specifičnih tehnika mumificiranja iz različitih povijesnih perioda.

Jedan zamotani uzorak, za koji se smatralo da može biti ptica ili možda glava, CT je otkrio kao ljudsko stopalo. Drugo mumificirano stopalo, pokazalo je pak znakove koji upućuju na osteoporozu, nakon snimki novim CT uređajem.

Ranije CT studije egipatskih ostataka otkrile su artritis, anemiju kod djece, skrivene karcinome te dokaze masakra u pretkolumbovskoj Južnoj Americi.

"Na temelju dosadašnjih rezultata jasno je da moderna slikovna tehnologija otvara nove perspektive u istraživanju mumija. To može otkriti informacije skrivene u nalazima starima tisućama godina bez njihova oštećivanja", kaže na kraju Scheffer.