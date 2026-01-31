Članica EU-a mijenja važan zakon: Posebno je na meti jedna skupina ljudi, deportirat će ih

Danska je u petak predstavila pravnu reformu koja omogućuje deportaciju stranaca osuđenih na najmanje godinu dana bezuvjetnog zatvora za teška kaznena djela.

Premijerka Mette Frederiksen izjavila je da će se mjera odnositi na svakog stranog državljanina osuđenog za teške zločine, poput teškog tjelesnog napada i silovanja, iako je priznala da bi ta ideja, kao dio niza zakonskih promjena, mogla biti u sukobu s europskim konvencijama o ljudskim pravima.

Danska će također pooštriti nadzor nad strancima bez zakonitog boravka, uvesti novu elektroničku nanogicu za praćenje stranih kriminalaca, ponovno otvoriti veleposlanstvo u Siriji te ojačati suradnju s vlastima u Afganistanu.

Frederiksen je na konferenciji za novinare rekla da vlada djeluje "nekonvencionalno" te da mijenja zakonodavstvo umjesto da čeka sudske presude u slučajevima deportacije.

Ministar za useljeništvo i integraciju Rasmus Stoklund izjavio je da je 315 stranih kriminalaca iz zemalja izvan Europske unije u posljednjih pet godina dobilo zatvorske kazne dulje od godinu dana, ali nisu protjerani.

"Mnogi od nas to teško mogu razumjeti", rekao je na konferenciji za novinare, javlja AP News.

Najava dolazi u trenutku kada se Europska unija, čija je Danska članica, suočava s izazovima integracije stranih državljana i migranata te pooštrava svoj pravni okvir.

Prošlog mjeseca 27 država članica započelo je završnu fazu reforme migracijskog sustava, koja uključuje i stroža ograničenja za prihvaćanje zahtjeva za azil.

Mnoge tvrdo desne skupine i političke stranke u Europi, ali i šire u zapadnom svijetu, posljednjih godina sve glasnije izražavaju nezadovoljstvo onime što smatraju nepoželjnim porastom imigracije.