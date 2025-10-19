PODIJELJENI
Europska zemlja koju nitko ne priznaje bira predsjednika: Ovo su najizgledniji kandidati
Piše Hina,
19. listopada 2025. @ 10:17
Birališta su otvorena u 5 sati ujutro, a zatvorit će se u 15 sati. Rezultati se očekuju kasno u nedjelju.
Birači na odcijepljenom sjevernom Cipru u nedjelju su izašli na predsjedničke izbore, smatrane testom koji bi trebao pokazati mogu li se oživjeti pregovori o ponovnom ujedinjenju podijeljenog otoka.
Aktualni čelnik ciparskih Turaka Ersin Tatar, koji podržava rješenje o dvjema državama, suočen je s glavnim rivalom iz lijevog centra, Tufanom Erhumanom.
On se zalaže za obnovljene pregovore o federalnom sporazumu s ciparskim Grcima pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda.
Ciparski Grci odbacili su Tatarov stav o sporazumu o dvjema državama, dok su mirovni pregovori u zastoju od 2017. godine.
Kandidira se sedam kandidata, no ankete upućuju na to da će se odlučivati o Tataru i Erhumanu te da će se, ne bude li apsolutnog pobjednika, drugi krug izbora održati 26. listopada.
Cipar je podijeljen 1974. godine nakon turske invazije i kratkog udara koji su poduprli Grci, a uslijedio je poslije sporadičnih borbi nakon sloma vlade koja je dijelila vlast 1963. godine.
Sjeverni Cipar priznaje samo Turska.
