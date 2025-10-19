Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
PODIJELJENI

Europska zemlja koju nitko ne priznaje bira predsjednika: Ovo su najizgledniji kandidati

Piše Hina, 19. listopada 2025. @ 10:17 komentari
Sjeverni Cipar
Sjeverni Cipar Foto: Afp
Birališta su otvorena u 5 sati ujutro, a zatvorit će se u 15 sati. Rezultati se očekuju kasno u nedjelju.
Najčitanije
  1. Vojna vježba u Latviji
    Na prvoj liniji

    Ruski susjed sprema se za rat: "Ovo neće biti kao 1940. godine"
  2. Ivica Puljić, dopisnik
    neredi u SAD-u

    Puljić: "Čuo sam da je sastanak u Bijeloj kući bio na granici svađe, a Trumpove poruke razbjesnile su prosvjednike"
  3. Promjene vozačkih dozvola - 5
    poznati detalji

    Nova pravila za vozačke dozvole! "Bit će cijeli niz izmjena..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Australija: Krokodil na kupanju u bazenu luksuznog hotela
U AUSTRALIJI
VIDEO U bazen uksuznog hotela zalutao opasni gmaz: Pored su se sunčali turisti
Trump na društvenoj mreži objavio bizaran video
Ruganje na Truth Socialu
VIDEO Kralj Trump preletio prosvjednike pa ih iz aviona zasuo smeđom tekućinom
Nadzor gradilišta u Bjelovaru otkrio propuste poslodavca
STRANI RADNICI
Policija upala na gradilište: Pronašli radnike bez dozvole, ali još je gore gdje su ih smjestili
Novi detalji teške autobusne nesreće u Srbiji
Poginule tri osobe
Novi detalji teške autobusne nesreće u Srbiji: "Pri toj brzini fizika nije mogla zadržati vozilo..."
Ciparski Turci glasaju za čelnika, mirovni pregovori i dalje u zastoju
PODIJELJENI
Europska zemlja koju nitko ne priznaje bira predsjednika: Ovo su najizgledniji kandidati
Kolumbija optužuje SAD za 'ubojstvo' nakon napada na podmornicu
NAPETI ODNOSI
Kolumbijski predsjednik optužio SAD: "Ubili ste ribara, čekamo objašnjenje"
Puljić: "Čuo sam da je sastanak u Bijeloj kući bio na granici svađe, a Trumpove poruke razbjesnile su prosvjednike"
neredi u SAD-u
Puljić: "Čuo sam da je sastanak u Bijeloj kući bio na granici svađe, a Trumpove poruke razbjesnile su prosvjednike"
Ruski susjed sprema se za rat: "Ovo neće biti kao 1940. godine"
Na prvoj liniji
Ruski susjed sprema se za rat: "Ovo neće biti kao 1940. godine"
Nova pravila za vozačke dozvole! "Bit će cijeli niz izmjena..."
poznati detalji
Nova pravila za vozačke dozvole! "Bit će cijeli niz izmjena..."
Prazne pedijatrijske ordinacije: trećini domova zdravlja nedostaje pedijatar, roditelji prisiljeni na hitnu
Zvono za uzbunu
Došli s bolesnom bebom na pregled, nisu mogli vjerovati što im se dogodilo: "Šokirali smo se, kako je onda u manjim sredinama?"
Na granici pokušao unijeti 40 tisuća eura gotovine bez prijave: Carinici novac pronašli u naslonu za ruke
opalili ga po džepu
Pao na granici: Nije napravio ono što mnogi putnici i vozači "zaboravljaju"
Albanac u Karasovićima pao s više od 700 tisuća neprijavljenih eura
Rekordna zaplijena
Albanac na granici pao s nevjerojatnom količinom eura: Nagurati ih toliko u auto bio je velik posao
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Ruski susjed sprema se za rat: "Ovo neće biti kao 1940. godine"
Na prvoj liniji
Ruski susjed sprema se za rat: "Ovo neće biti kao 1940. godine"
Puljić: "Čuo sam da je sastanak u Bijeloj kući bio na granici svađe, a Trumpove poruke razbjesnile su prosvjednike"
neredi u SAD-u
Puljić: "Čuo sam da je sastanak u Bijeloj kući bio na granici svađe, a Trumpove poruke razbjesnile su prosvjednike"
Prazne pedijatrijske ordinacije: trećini domova zdravlja nedostaje pedijatar, roditelji prisiljeni na hitnu
Zvono za uzbunu
Došli s bolesnom bebom na pregled, nisu mogli vjerovati što im se dogodilo: "Šokirali smo se, kako je onda u manjim sredinama?"
show
Minea u minici privukla sve poglede na subotnjoj špici
kao barbika!
Sve je stalo na trenutak kada je Minea u minici prošetala Cvjetnim trgom!
Oženio se sin Ante Gele
"Bilo je divno i posebno!"
Sin našeg glazbenika stao pred oltar: "Moj prvorođeni, moj ponos!"
Preminula je Samantha Eggar
tužna vijest
Preminula legendarna glumica čije ćemo uloge zauvijek pamtiti
zdravlje
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
Najučinkovitiji biljni saveznici
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
Kako napisati oporuku koju nitko neće moći poništiti?
Važan korak!
Kako napisati oporuku koju nitko neće moći poništiti?
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Veliko istraživanje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
zabava
Kad vidite fasadu ove kuće, odmah ćete znati gdje se nalazite
Urnebesno
Kad vidite fasadu ove kuće, odmah ćete znati gdje se nalazite
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Urnebesno
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Ovaj kviz počinje lako, ali postaje nemoguć! Možete li ga riješiti?
Pokažite što znate!
Ovaj kviz počinje lako, ali postaje nemoguć! Možete li ga riješiti?
tech
Svi žele ovaj uređaj: Prodaja obara rekorde, a najbolje tek dolazi
Velika potražnja
Svi žele ovaj uređaj: Prodaja obara rekorde, a najbolje tek dolazi
Google je najavio novu opciju: Aktivirajte je čim prije, može vas spasiti velikih problema
Sigurnost u prvom planu
Google je najavio novu opciju: Aktivirajte je čim prije, može vas spasiti velikih problema
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Novo istraživanje otkriva
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
sport
VIDEO Atletico Madrid slavio protiv Osasune Ante Budimira: Almada strijelac
Pogledajte golove
VIDEO Pala je čista desetka: Budimir i društvo poraženi u Madridu, ali jedan se proslavio
Scena s treninga otkrila za koga igra 15-godišnji sin Luke Modrića
budućnost je tu
VIDEO Scena s treninga otkrila za koga igra 15-godišnji sin Luke Modrića
"Bilo je čudno": Trener Dinama zatečen bojkotom Boysa, oglasili su se priopćenjem
Evo što su poručili
"Bilo je čudno": Trener Dinama zatečen bojkotom Boysa, stiglo je priopćenje navijača
tv
MasterChef: Ovo je i nas zapeklo! "Umrijet će nam Stipe!"
ZA NAJHRABRIJE
Ovo je i nas zapeklo! "Umrijet će nam Stipe!"
Kumovi: Hoće li obitelj Macan uspjet vratiti obiteljsku grobnicu? Ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Hoće li obitelj Macan uspjeti vratiti obiteljsku grobnicu? Ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
Skrivena sudbina: Hoće li prošlost otvoriti stare rane doznajte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
SKRIVENA SUDBINA
Hoće li prošlost otvoriti stare rane doznajte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
putovanja
Titovi bunkeri u kanjonu Velike Paklenice: Rijetko dobra prenamjena betonskog jugoslavenskog relikta
Od tajnog do javnog
Titovi bunkeri usred našeg nacionalnog parka: Rijetko dobra prenamjena betonskog jugoslavenskog relikta
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Lako?
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
U marinadi je tajna: Pohana piletina koja je toliko fina da je postala ponos nacije
Štajerski recept
U marinadi je tajna: Pohana piletina koja je toliko fina da je postala ponos nacije
novac
Koliko je zapravo ruska nafta ključna za indijsko gospodarstvo?
ENERGETSKI MIX
Koliko je zapravo ruska nafta ključna za indijsko gospodarstvo?
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Tko je najveći uvoznik, a tko izvoznik električne energije u Europi?
gdje je hrvatska?
Tko je najveći uvoznik, a tko izvoznik električne energije u Europi?
lifestyle
Najljepše ime za djevojčice i dječake koje znači sreća
ZA DJEVOJČICE I DJEČAKE
Ova dva imena znače "sreća", a naše čitateljice proglasile su ih najljepšima
Intervju: Psihologinja Andreja Kostelić Martić o dijeti
NIJE LAKO, ALI MOŽE SE
Hrvatska psihologinja izgubila 24 kilograma u šest mjeseci i otkrila ključne trikove za uspješnu dijetu
Značenje imena Kaja
Simbolizira vedrinu
Tradicionalno, a unikatno: Značenje imena koje su kćeri dali Helena i Dominik Livaković
sve
VIDEO Atletico Madrid slavio protiv Osasune Ante Budimira: Almada strijelac
Pogledajte golove
VIDEO Pala je čista desetka: Budimir i društvo poraženi u Madridu, ali jedan se proslavio
Minea u minici privukla sve poglede na subotnjoj špici
kao barbika!
Sve je stalo na trenutak kada je Minea u minici prošetala Cvjetnim trgom!
Oženio se sin Ante Gele
"Bilo je divno i posebno!"
Sin našeg glazbenika stao pred oltar: "Moj prvorođeni, moj ponos!"
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene