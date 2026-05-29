Kila mesa 120 dolara, a većina nema ni za kruh: Otkriveno tko se zapravo bogati na patnji u Gazi

Tržnica u gradu Gazi, uoči islamskog blagdana Kurban bajrama, svjedoči o dubokoj krizi. Ulični prodavači nude odjeću i slatkiše, no blagdan prinošenja žrtve ove godine prolazi u potpunoj skromnosti.

"Nema mesa, nema teladi, nema krava. Ništa ne stiže", kaže stanovnik Yazeed Kloub za njemačku televiziju ARD, dodajući kako robu koče stroge kontrole i maltretiranje zbog okupacije.

Otkako je započeo rat izazvan napadom Hamasa na Izrael, stoke u Gazi gotovo više i nema. Cijene onoga što je preostalo su nevjerojatne - kilogram mesa prodaje se i po 120 dolara.

Trgovac stokom Hossam pokušava prodati preostale ovce i koze, ali kupaca nema. Životinje su postale preskupe. No, ono što Hossam otkriva o pozadini cijena otkriva dublji problem.

"Prilikom uvoza robe u Pojas Gaze mora se platiti takozvanom 'koordinatoru' za 'koordinaciju'", tvrdi Hossam i objašnjava da taj namet prijevoznika ili vlasnika kamiona može stajati i do 400.000 dolara po pošiljci. Iako se taj iznos ne može neovisno potvrditi, trgovci ističu da ne znaju točno tko zapravo stoji iza te "koordinacije", piše DW.

Stručnjaci su za ARD opisali kompleksnu mrežu trgovaca, posrednika i samog Hamasa. Harel Chorev, istraživač palestinske povijesti na Sveučilištu u Tel Avivu, nije iznenađen ovakvom situacijom.

"Hamas je oduvijek imao vrlo strog i rigidan porezni sustav", pojašnjava Chorev. U taj sustav integrirane su moćne trgovačke obitelji koje nadziru trgovinu. "Govorimo o nametu od oko 30 posto na sve ono što se uvozi", dodaje stručnjak.

Korupcija doseže i izraelsku stranu

No, čini se da od očaja Palestinaca ne profitira samo Hamas. Izraelski mediji izvijestili su o krijumčarskim mrežama koje su povezane s izraelskom vojskom i policijom. Iako izraelske vlasti kontroliraju sve što ulazi u Gazu, nadležna vojna institucija COGAT nije komentirala ove optužbe.

"Ne bih govorio o izravnim vezama s vlastima, ali imamo različite dokaze o korupciji i mreži krijumčara, vojnika i drugih dužnosnika koji su profitirali od ove situacije", ističe povjesničar Chorev.

Problemi s uvozom osjete se i u trgovinama odjećom. Nabhan Hamada, vlasnik obiteljske trgovine u Gazi, potvrđuje priče o ogromnim naknadama. "Po paleti treba platiti oko 5000 dolara za 'koordinaciju'", navodi on dok prodaje odjeću koja sada pristiže sa Zapadne obale.

Unatoč siromaštvu, posao mu ide dobro. Neki stanovnici primaju novčane doznake iz inozemstva, dok drugi novac dobivaju izravno od Hamasa. Prema procjenama, riječ je o desecima tisuća ljudi. Chorev objašnjava da Hamas tako regrutira nove borce, plaćajući im oko 25 dolara dnevno, što je pravo bogatstvo u današnjoj Gazi.

Oni koji danas mogu kupovati na lokalnim tržnicama u uvjerljivoj su manjini. Većina ljudi u Gazi nema novca za najosnovnije namirnice i potpuno ovise isključivo o humanitarnoj pomoći koja pristiže kap po kap.