Jeziv slučaj, sumnjaju na kult i pedofiliju: Prije sedam dana pronađene tri mrtve osobe, danas u kamperu još troje mrtvih

Tri osobe osumnjičene za ranije trostruko ubojstvo u planinskom skloništu pronađene su u nedjelju u Bugarskoj mrtve, objavio je direktor nacionalne policije Zahari Vaskov.

Tijela tri osobe - dvojice muškaraca i 15-godišnjeg dječaka - otkrivena su u kamperu, nakon što je u ponedjeljak otkriveno trostruko ubojstvo koje je šokiralo Bugarsku, uz sumnju na djelovanje slično kultu i za pedofiliju.

"Suočavamo se s istragom o zločinu bez presedana, barem za Bugarsku", izjavio je Vaskov na konferenciji za novinare.

Govorio je na mjestu gdje je nađen kamper, u blizini planine Okolčica, oko 80 kilometara od planinskog skloništa gdje su se dogodila prva ubojstva.

Utvrđeno je da vozilo pripada nevladinoj organizaciji Nacionalnoj agenciji za kontrolu zaštićenih područja koja je domaćin kampova za mlade.

Protiv nje je prije dvije godine podnesena prijava zbog "seksualnog zlostavljanja djece" i prisutnosti "paravojnih struktura", izjavio je u srijedu vršitelj dužnosti načelnika Državne agencije za nacionalnu sigurnost (SANS) Denio Denev.

Vaskov je rekao da je utvrđeno da su hici vjerojatno ispaljeni unutar kampera.

Dodao je da istražitelji rade na "apsolutno svim mogućim hipotezama" te da "mogućnost zatvorene, kultu slične zajednice nije isključena".

Slučaj je započeo u ponedjeljak kada je bugarsko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo da su tri tijela pronađena u planini.

Regionalna tužiteljica Sofije Hristina Lulčeva rekla je novinarima da je sklonište zapaljeno. Tri žrtve, muškarci koji su kasnije identificirani kao pripadnici nevladine organizacije, imali su prostrijelne rane.

U srijedu je Borislav Sarafov, vršitelj dužnosti glavnog državnog odvjetnika, tijekom konferencije za novinare izjavio da nevladina organizacija provodi aktivnosti za koje se ne može reći da su u interesu društva i djece.