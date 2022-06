Dolazak ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova u Beograd 6. i 7. lipnja doveo je Srbiju u situaciju koju je premijerka Ana Brnabić u nedjelju ocijenila nao "iznimno kompliciranu". Postavlja se i pitanje kako će Lavrov doći s obzirom na sankcije letova, koje su na snazi u EU.

Srpska premijerka Ana Brnabić je za TV Pink izjavila da posjet Lavrova stavlja Srbiju u "iznimo tešku situaciju", jer "u ovom trenutku nitko u svijetu ni s kim ne želi ni razgovarati", a "još manje" se uzajamno čuti.

"Kad imate posjet na tako visokoj razini, pomislili biste da su ljudi, naročito u kriznim vremenima kakva su danas, kad je svijet na rubu Trećeg svjetskog rata, zainteresirani da čuju njegove pozicije, koliko god se ne slagali s njim i mislili da su pogrešne i da nisu sukladne međunarodnom pravu", rekla je Brnabić.

Ocijenila je da se "ne može napraviti korak prema miru", ako se ne razgovara i ako se sve strane ne čuju.

"Postoji valjda nešto što trebate čuti. Postoji valjda, bar neki prostor za dijalog“, rekla je Brnabić.

Kako će Lavrov uopće do Srbije?

Postavlja se i pitanje kako će uopće Lavrov doći u Srbiju? Niz sankcija i zabrana je na snazi, koje onemogućuju letove, ali i sami prolazak Lavrova osobno.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je neki dan u Bratislavi potvrdio da je posjet ruskog ministra "kompliciran u svakom smislu".

Premijerka Brnabić je s čuđenjem ocijenila kako je "doista nevjerojatno da je situacija u Europi i u svijetu takva da se predsjednik jedne države (Vučić) treba baviti takvim stvarima", poput logistike oko putovanja jednog ministra vanjskih poslova o kojoj ovisi hoće li doći ili ne“.

Brnabić je za TV Pink rekla da su u pitanju problemi s "preletima“, ne navodeći može li se to dovesti u vezu s međunarodnim sankcijama kojima su obuhvaćeni najviši ruski dužnosnici i ruski letovi.

Lavrov je osobno pod sankcijama Europske Unije, a pod sankcijama su i svi ruski civilni i vladini zrakoplovi, kojima je zabranjeno letjeti iznad bilo koje zemlje EU-a.

Tri načina dolaska

Postoje tri načina na koja bi Lavrov mogao doći u Srbiju, prenosi Blic. Svaki od njih bio bi presedan i nešto što se nikada nije dogodilo u povijesti diplomacije.

Dozvola u zadnji čas

Lavrov ne može posjetiti Srbiju avionom ruske vlade, a da ne preleti ni jednu od zemalja koje su uvele sankcije Moskvi. Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka... sve su članice EU-a i svi su uveli sankcije. Kamo god dođe, Lavrov će biti vraćen. Osim ako neki diplomatski kanali ne uspiju njegov posjet Srbiji izuzeti od sankcija. Međutim, to je potpuno nerealno za očekivati, rekao je Srećko Đukić, bivši veleposlanik Srbije u Bjelorusiji.

Unajmljenim avionom

Druga mogućnost zvuči pomalo nevjerojatno, a podrazumijeva da Vlada Ruske Federacije iznajmi avion od strane tvrtke koja Rusiji nije uvela sankcije. U tom slučaju Lavrov bi tim zrakoplovom mogao doći u Srbiju. Dolazak iznajmljenim zrakoplovom bio bi presedan, ali zvuči malo realnije nego da neke od zemalja EU prekrše sankcije kako bi Lavrov stigao u Srbiju.

Letom Air Srbije

Lavrov i njegova delegacija mogli bi doći u Srbiju redovnim komercijalnim letom "Air Srbije". No to bi bilo krajnje neobično jer tako visoki dužnosnik nikada nije letio redovitim letom. To se nije dogodilo u povijesti SSSR-a i Rusije. Oni imaju svoju specijalnu vladinu flotu, a Lavrov ima svoj avion za let. Pitanje je i bi li mu njihove sigurnosne službe dopustile da leti na redovnoj liniji, kaže Đukić.