Rat u Ukrajini traje 91. dan. Traju velike borbe u pokrajini Donbas. Ruske snage pokušavaju opkoliti Severodonjeck i odsjeći glavnu opskrbnu cestu. Putin je potpisao dekret kojim se ubrzava dodjela ruskog državljanstva svim stanovnicima okupiranih dijelova Ukrajine.

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

17:04 Ujedinjeno Kraljvstvo odbilo je ponudu Rusije da deblokira ukrajinske luke u zamjenu za ukidanje sankcija.

"Ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba nazvao je prijedlog Moskve ucjenom, dodajući da bi oni političari koji bi mogli pomisliti da ga prihvate - trebali prvo posjetiti grobove ubijene ukrajinske djece", piše The Kyiv Intependent.

16:53 Dva borca ​​Wagner grupe iz Bjelorusije optužena su za ubojstvo civila u blizini Kijeva, čime su postali prvi međunarodni plaćenici koji su se suočili s optužbama za ratne zločine u Ukrajini.

Ukrajinski tužitelji objavili su imena i fotografije osam muškaraca traženih zbog navodnih ratnih zločina, uključujući ubojstvo i mučenje, u selu Motižin. Vjeruje se da se nekoliko njih borilo u Siriji.

Navode da je pet ruskih vojnika, jedan je ruski plaćenik iz Wagner grupe, a posljednja dva bjeloruski plaćenici, piše The Guardian.

Tužitelji navode da je 51-godišnji Sergej Vladimirovič Sazanov, rođen u gradu Rečica u Bjelorusiji, bio jedan od oko 300 Wagnerovih plaćenika koji su sudjelovali u ofenzivi u veljači 2018. u sirijskoj pokrajini Deir ez-Zor.

Drugi muškarac, 32-godišnji Alexander Alexandrovič Stupnicki, rodom iz Orša u Bjelorusiji, identificiran je kao časnik za vezu za jurišni vod 1. izviđačko-jurišne satnije Wagner grupe.

Treći muškarac identificiran kao pripadnik Wagnera, 33-godišnji Sergej Sergejevič Sazonov, rođen je u Kalinjingradu i navodno je vozač zapovjednog vozila Wagner grupe.

Bilo je izvješća o Wagnerovim borcima na terenu u Ukrajini, ali to su prve optužbe protiv služenja plaćenika i prve optužbe protiv ljudi koji nisu Rusi.

16:44 Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba sastao se s premijerom Crne Gore Dritanom Abazovićem.

"Zahvalio sam se Crnoj Gori što je čvrsto stala uz Ukrajinu, što je primila naše građane koji bježe od rata i pridružila se sankcijama Rusiji. Ukrajina cijeni podršku Podgorice našoj kandidaturi za EU. Slažemo se da se naši putevi integracije u EU međusobno nadopunjuju", napisao je na Twitteru.

Met with Prime Minister @DritanAbazovic to thank Montenegro for firmly standing by Ukraine, welcoming our citizens fleeing the war, and joining sanctions on Russia. Ukraine values Podgorica's support for our EU candidacy. We agree our EU integration paths complement each other.