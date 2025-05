Hrvatski Telekom pokrenuo jedinstveno fitness iskustvo - održan prvi Gym Rave u Hrvatskoj

Više od 200 posjetitelja su u dvorani THE Fitness and padel Hala trenirali, plesali i natjecali se u šest dinamičnih fitness izazova, a najuspješniji su osvojili i vrijedne nagrade, uključujući najnoviji Apple Watch S10. THE Fitness, lanac koji broji čak 14 lokacija, time je pokazao svoju predanost stvaranju inovativnih i motivirajućih iskustava za sve ljubitelje aktivnog načina života – što ga je činilo i idealnim partnerom za ovu jedinstvenu suradnju.



Gym Rave je novi globalni trend koji unosi energiju noćnog izlaska u svijet fitnessa, stvarajući motivirajuće okruženje za vježbanje uz glazbu i svjetlosne efekte. Sudionici dolaze u sportskoj odjeći s neonskim detaljima i glow stickovima, a umjesto alkohola posežu za smoothiejima i zdravim napitcima.

Događaju su prisustvovali 200 posjetitelja, a dočekala ih je prava eksplozija zvuka, svjetla i pokreta u novootvorenom THE Fitness and padel Hala, s jasnim ciljem - potaknuti zdrav način života, osjećaj zajedništva i digitalnu povezanost. Svatko je mogao birati između individualnog i grupnog treninga vođenog od strane vrhunskih the Fitness trenera, dok je natjecateljski format dodatno motivirao, povezao i unio dozu uzbuđenja.

Jedna od tehnoloških atrakcija večeri bio je i hologramski prikaz funkcionalnosti pametnog sata Apple Watch S10 koji su sudionici koristili za praćenje svog napretka prilikom natjecanja.

PR (Foto: PR)



Pritom je predstavljena i MultiSIM usluga Hrvatskog Telekoma, koja istim brojem povezuje pametni telefon i pametni sat – idealno rješenje za aktivan stil života uz potpunu slobodu kretanja, bez mobitela u ruci.

„Gym Rave je sjajan primjer kako, prvi puta u Hrvatskoj, spajamo tehnologiju, aktivan stil života i zajednicu u iskustvo koje mladima nešto znači. Kroz događaja poput ovoga vrhunsku tehnologiju stavljamo u službu sporta, zabave i povezanosti, kako digitalne tako i fizičke. Uz MultiSIM uslugu i Apple Watch pametna tehnologija postaje nam saveznik u svakodnevnom životu, omogućujući da budemo prisutni, aktivni i povezani, bez da nas išta usporava ili odvlači pažnju. Za generaciju Z koja fitness doživljava kao način života, a ne kao obavezu, važno nam je stvarati sadržaje i događaje koji su im bliski, smisleni i inspirativni”, izjavila je Branka Bajt, direktorica sektora za brend Hrvatskog Telekoma.



Gym Rave dio je šire kampanje Pronađi svoj Flow kojom Hrvatski Telekom promiče wellbeing, slobodu kretanja i pametno korištenje tehnologije među mladima. Kroz offline i digitalne aktivacije, kampanja uključuje suradnje s influencerima, serijale izazova, personalizirane sadržaje te ekskluzivne pogodnosti unutar programa vjernosti Magenta Moments.