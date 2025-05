Karmen Herceg od rođenja živi bez desnog stopala. Proteze su njezina svakodnevnica, a pravo na novo pomagalo ostvaruje svakih nekoliko godina putem HZZO-a. No ove godine suočila se s nizom pitanja.

U nalazu koji joj je uručen stoji da je amputirala lijevo stopalo, a uz pogrešnu dijagnozu, nalaz potpisuje fizijatar kojeg Karmen nikada nije upoznala niti je bila njegova pacijentica. Fizijatar je to za kojeg Hrvatska liječnička komora potvrđuje da već pet godina nema licencu za rad.

Ipak, na temelju tog nalaza, HZZO je isplatio sredstva za dva pomagala, iako je Karmen preuzela samo jedno.

"Pokušavali su me uvjeriti da je procedura takva da se traže dva pomagala, da se od jednog oduzme drugi dio, da je to takva praksa. Ja u svojih 47 godina nikad to nisam doživjela. U svim doznakama od prije, samo je jedna šifra, jedno pomagalo", otkrila je Karmen za Provjereno te dodala zašto je o svemu odlučila progovoriti: "Ne želim da se mene dovodi u ikakvu vezu niti da se preko mojeg imena i svih onih koji plaćaju zdravstveno netko okoristi."

Osim što fizijatar nema licencu za rad, prošle godine je nepravomoćno je osuđen zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Je li ovo izolirani slučaj, pogreška ili tek vrh ledenog brijega?

