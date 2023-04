Ukrajinski vojnici završili su obuku i vraćaju se na prve crte bojišnice. Videosnimka prikazuje njihove britanske kolege koji im odaju poštovanje.

Druga skupina ukrajinskih boraca završila je obuku za samohodne haubice AS90 kalibra 155 milimetara u Velikoj Britaniji. Trotjedni tečaj za haubice završio je demonstracijom pucanja uživo na jugu Engleske.

Pod vodstvom Kraljevske škole topništva britanske vojske, obuka za haubice pokrenuta je kao dio dugoročne potpore ukrajinskim snagama u njihovu sukobu protiv Rusije.

"Britanski vojnici pozdravljaju ukrajinske vojnike koji su završili obuku i vraćaju se na bojišnicu", napisano je uz videosnimku objavljenu na društvenim mrežama.

British soldiers saluting Ukrainian soldiers who have completed their training and are going back to the frontlines. pic.twitter.com/ayTiFPD14L