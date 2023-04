Bjeloruski predsjednik i ruski ministar obrane na sastanku razgovarali o ratu u Ukrajini i potencijalnoj obrani u slučaju da zapad napadne Bjelorusiju.

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko održao je danas najavljeni sastanak u Minsku s ruskim ministrom obrane Sergejem Šojguom, javlja Reuters pozivajući se na bjelorusku državnu novinsku agenciju.

Kako prenosi TVR, Lukašenko je rekao da su mu potrebna jamstva da će Rusija u slučaju agresije braniti Bjelorusiju kao svoj teritorij.

Lukašenko dao novu naredbu, želi da svi građani znaju jednu stvar: "U slučaju agresije..."

Šef države je istaknuo da neće nikoga plašiti, te je govorio o spremnosti svojih protivnika da se situacija riješi. "Neću nikoga ovdje plašiti. Svi su već toliko uplašeni. Ako se žele boriti do posljednjeg, bio to Ukrajinac, ili Poljak, pa čak i plaćenici, e, to je njihova stvar, to je njihovo pravo. Pa, onda specijalna operacija neće prestati. Vjerojatno ti to bolje znaš."

Lukašenko naredio raspoređivanje dodatnih snaga uz granicu s Ukrajinom, ali i dalje tvrdi da neće sudjelovati u ratu

Bjelorusija je najbliži saveznik Rusije i osigurala je lansirnu platformu za invaziju Ukrajine u veljači 2022. Sastanak je uslijedio nakon prošlomjesečnog sporazuma Rusije s Minskom o postavljanju taktičkog nuklearnog oružja na bjeloruski teritorij, približavajući dio svog nuklearnog arsenala Europi.

U vrijeme objave Kremlja, SAD je rekao da nema naznaka da Rusija planira upotrijebiti nuklearno oružje.