Više od 200 ruskih i ukrajinskih vojnika vratilo se kući u razmjeni zarobljenika.

U razmjeni zarobljenih vojnika između Rusije i Ukrajine 206 vojnika vratilo se u svoju zemlju.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u ponedjeljak da je 106 ruskih vojnika pušteno na slobodu nakon sporazumne razmjene vojnika s Ukrajinom.

Andrij Jermak, šef kabineta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, rekao je da je Rusija oslobodila 100 ukrajinskih zatvorenika te da razmjena nije bila laka.

Ukrajinski koordinacijski stožer za postupanje s ratnim zarobljenicima naveo je da od 100 vraćenih vojnika, 80 je muškaraca i 20 žena, prenosi Associated Press.

"Gotovo polovica vraćenih vojnika ima ozbiljne ozljede, bolesti ili su bili mučeni", navode.

Oslobođeni Rusi prebačeni su vojnim transportnim zrakoplovima u Moskvu na rehabilitaciju te kako bi dobili potrebno liječenje, poručili su iz Ministarstva obrane.

Ovakve razmjene jedne su od rijetkih suradnji Ukrajine i Rusije. Prve razmjene zarobljenika dogodile su se u veljači prošle godine.

U videu se vidi kako jedan od zarobljenika nakon povratka u domovinu zove majku. Čim je čuo majčin glas, vojnik je briznuo u plač i nije mogao suzdržati svoje emocije.

First conversation with mom after returning from Russian captivity!



100 Defenders returned to Ukraine in a prisoner swap today.



📹: Ombudsman of Ukraine pic.twitter.com/d5U8whUEGa