Britanski premijer najavio strože uvjete za izbjeglice: "Nema zlatne karte, morat će zaslužiti ostanak"

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da neće postojati "zlatna karta" za trajno naseljavanje u Ujedinjenom Kraljevstvu, najavivši planove prema kojima će izbjeglice morati "zaslužiti" pravo na dugoročni ostanak u zemlji.

Vlada planira ukinuti automatsko pravo na spajanje obitelji za one koji dobiju azil u Velikoj Britaniji te izmijeniti uvjete za dugotrajno naseljavanje.

Podnošenje novih zahtjeva za postojeći program spajanja izbjegličkih obitelji obustavljeno je još u rujnu.

Premijer će o tim planovima, kao i o suradnji europskih država u rješavanju problema ilegalnih migracija, razgovarati na sastanku Europske političke zajednice (EPC) u četvrtak.

"Naseljavanje se mora zaslužiti doprinosom našoj zemlji, a ne plaćanjem krijumčaru ljudi da vas preveze čamcem preko La Manchea", rekao je Starmer.

"Prihvaćat ćemo prave izbjeglice"

Dodao je kako će Velika Britanija i dalje prihvaćati "prave izbjeglice koje bježe od progona", ali i da mora djelovati protiv "faktora privlačenja" koji potiču ilegalne prelaske malim čamcima.

"Neće postojati zlatna karta za naseljavanje u Ujedinjenom Kraljevstvu - ljudi će to morati zaslužiti", poručio je.

Starmer će na sastanku EPC-a također najaviti novo partnerstvo usmjereno na rješavanje uzroka migracija u zemljama zapadnog Balkana, u suradnji s danskom premijerkom Mette Frederiksen.

Plan, za koji će biti osigurano do tri milijuna funti, uključivat će poticanje ljudi da ostanu u regiji i ondje pronađu zaposlenje.

Britanska ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood najavit će potpune reforme kasnije ove jeseni, prema kojima će izbjeglice imati duži i zahtjevniji put do trajnog boravka, koji će zamijeniti dosadašnjih pet godina.

Morat će doprinositi društvu

Migranti će morati biti zaposleni, a ne primatelji socijalne pomoći, morat će imati visok stupanj znanja engleskog jezika te čistu kaznenu evidenciju.

Također će do određene razine morati uplaćivati u sustav nacionalnog osiguranja i doprinositi društvu, primjerice radom u lokalnoj zajednici.

Organizacija Vijeće za izbjeglice upozorila je da bi zabrana spajanja obitelji mogla potaknuti još više ljudi da se u Ujedinjeno Kraljevstvo pokušaju domoći krijumčarskim rutama, istaknuvši kako vize za spajanje obitelji u velikoj mjeri koriste žene i djeca.

"Prethodna vlada bezuspješno je pokušala obeshrabriti ljude da kreću na opasna putovanja smanjivanjem prava izbjeglicama nakon dolaska u zemlju, ograničavajući spajanje obitelji i mogućnost naseljenja", rekao je Jon Featonby, glavni analitičar pri Vijeću za izbjeglice.

Broj migranata koji su u 2025. došli malim čamcima premašio je 34.000, što je rekordan broj za ovo doba godine. Podaci o prelascima preko La Manchea bilježe se od 2018. godine.