Bračni par putovao kroz Iran, a onda su osuđeni na deset godina zatvora: "Nismo špijuni. Zapeli smo u ratnoj zoni..."

Britanski supružnici zatočeni su u Iranu nakon što su osuđeni na deset godina zatvora zbog optužbi za špijunažu.

Craig i Lindsay Foreman, u Iran su otputovali unatoč upozorenju britanskog ministarstva vanjskih poslova, koje savjetuje da se u tu zemlju ne putuje zbog rizika od uhićenja.

Imali su važeće vize, vodiča i unaprijed odobren plan puta. Na putu motociklom od Europe do Australije, koji su opisali kao "putovanje života", u Iranu su planirali provesti tek nekoliko dana, ali sve se promijenilo 25. siječnja prošle godine kada su privedeni.

Preko obitelji su uputili prvu javnu poruku od početka sukoba 28. veljače. Foreman je poručio da se osjećaju iznevjereno i potpuno frustrirano, prenosi BBC. U poruci koju je telefonom snimio njihov sin Joe Bennett, Foreman tvrdi da su dokazi protiv njih izmišljeni kako bi iranske vlasti opravdale kaznu od deset godina zatvora. Dodao je da je britanska vlada svjesna njihove nevinosti.

"Teško je razumjeti zašto naša nevinost nije javno potvrđena. Mi nismo špijuni. Optužbe protiv nas jednostavno nisu točne", poručio je Foreman koji se javio iz zatvora Evin u Teheranu te je apelirao na vlasti u Londonu da javno kažu kako on i njegova supruga nisu špijuni.

Ogorčen je, dodao je, "zbog ozbiljnog nedostatka angažmana" oko njihove sigurnosti. "Sada smo u zatvoru u ratnoj zoni. Iz teške situacije došli smo u životno ugrožavajuću. Niste nam dali nikakve informacije o tome što se događa, što učiniti i kamo ići ako se zatvorska vrata otvore", poručio je.

Britansko ministarstvo vanjskih poslova odgovorilo je da im je sigurnost britanskih državljana i dalje prioritet. U priopćenju su naveli da su presude Craigu i Lindsay "potpuno neprihvatljive i ničim opravdane te da će nastaviti raditi na njihovom povratku u Ujedinjeno Kraljevstvo".

Bračni par prošlog je ljeta prebačen iz grada Kermana u zatvor Evin u Teheranu, gdje su bili zatvoreni brojni politički zatvorenici. Njihov sin opisao je da su mu roditelji smješteni u odvojenim ćelijama u teškim i sve lošijim uvjetima. Bennett tvrdi da nemaju pristup medicinskoj skrbi, a zalihe hrane sve su oskudnije.

Dodao je da spavaju u pretrpanim ćelijama na metalnim krevetima bez madraca. Nedavne eksplozije tijekom američko-izraelskog bombardiranja dogodile su se dovoljno blizu da su potresle zatvorske zgrade. Obitelj tvrdi i da par nije bio obaviješten kada je britansko veleposlanstvo prošlog mjeseca privremeno povučeno iz Irana.

"Moja majka je slomljena. Od osobe koja je uvijek nalazila nešto pozitivno postala je potpuno izgubljena. Osjećaj da ju je vlastita vlada napustila slama je", rekao je Bennett. Dodao je da je u posljednjim tjednima vodio neke od najtežih razgovora u životu.

"Morao sam im reći da su osuđeni na deset godina zatvora. Morao sam im reći da je veleposlanstvo zatvoreno. I morao sam im reći da je ministrima savjetovano da javno ne govore da su nevini niti da ovo nazovu pravim imenom - proizvoljnim pritvaranjem", rekao je.

Britanska ministrica unutarnjih poslova Yvette Cooper presude bračnom paru nazvala je potpuno neprihvatljivima i ničim opravdanima.

Prošli tjedan sastala se s Bennettom kako bi razgovarali o slučaju, no on je nakon sastanka izrazio nezadovoljstvo. Vlada, poručio je, nema jasnu strategiju ni osjećaj hitnosti.

"Dok su Francuska i Njemačka uspjele osloboditi svoje državljane odlučnim potezima, Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje u pristupu čekanja, što je moje roditelje već stajalo gotovo 15 mjeseci života", rekao je.