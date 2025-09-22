Velika operacija Europola obuhvatila i Hrvatsku, otkrili užasne detalje: "Snimili su se kako zlostavljaju djecu"

U velikoj operaciji koja se provodila u središtu Europola identificirano je 51 seksualno zlostavljano dijete. Hrvatska je bila jedna od 22 zemlje s kojima je tijesno surađivalo 27 stručnjaka iz Europola i Interpola.

Stručnjaci koji su sudjelovali u radnoj skupini analizirali su više od 300 skupova podataka koji prikazuju djecu žrtve seksualnog iskorištavanja. Žrtve su bile i dječaci i djevojčice različitih uzrasta, od male djece do tinejdžera, različitih rasa i nacionalnosti. Kao rezultat, 213 tragova upućeno je nacionalnim tijelima na daljnju istragu.

"Materijali koji sadržavaju seksualno zlostavljanje djece mogu nastati u jednoj prostoriji, a u tren oka se proširiti diljem svijeta, nanoseći djeci životnu traumu. Naprednom analizom, digitalnom forenzikom i bliskom međunarodnom suradnjom Europol ponekad može locirati upravo onu prostoriju u kojoj je došlo do zlostavljanja. No prečesto se nađemo pred samim vratima znajući što se unutra dogodilo, ali nemamo ključ kojim bismo spasili dijete. Sedamnaesto izdanje Europolove Radne skupine za identifikaciju žrtava polučilo je izuzetan uspjeh. Međutim, moramo se zapitati: Koliko smo još djece mogli spasiti da smo imali prave digitalne i druge ključne alate? Iz tog razloga ne smijemo se ograničiti na stare načine razmišljanja. Moramo poduzeti hrabre i inovativne korake kako bismo zaštitili svako dijete koje možemo", poručila je Catherine De Bolle, izvršna direktorica Europola.

Radna skupina za identifikaciju žrtava (VIDTF) prvi je put osnovana 2014. godine. Od tada je broj analiziranih skupova podataka eksponencijalno porastao, pa je u Europolovoj bazi podataka danas pohranjeno više od 111 milijuna fotografija i videozapisa seksualnog iskorištavanja djece.

Uz sve veći broj slika, razmjena takvog materijala sada je znatno učestalija nego ranije, najvjerojatnije zbog dostupnosti mobilnih telefona s velikim kapacitetom pohrane. Istovremeno, materijali stvoreni uz pomoć umjetne inteligencije postali su jedan od glavnih načina na koji počinitelji stvaraju, pribavljaju i pohranjuju sadržaj koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece. Počinitelji su također dobili pristup sofisticiranijim alatima i sredstvima, pa čak dijele praktične vodiče kako uz pomoć AI-a stvoriti realistične materijalne koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece.

Ključna uloga: Razotkrili skupinu iz Francuske

Tijekom prethodnih šesnaest izdanja VIDTF-a, nadležna tijela spasila su ukupno 1010 žrtava, uhitila 301 počinitelja, analizirala 8005 skupova podataka i podijelila 2266 obavještajnih paketa partnerima Europola. Jedna od najznačajnijih priča dogodila se prošle godine.

Istražitelj je analizirao videosnimku u kojoj je odrasli muškarac brutalno seksualno zlostavljao petogodišnje dijete. Budući da snimka nije sadržavala dovoljno detalja za identifikaciju osoba ili lokacije, provjerili su i u bazama podataka Europola. To je dovelo do pronalaska druge videosnimke s istim počiniteljima i sličnim radnjama.

Kada je unakrsna provjera ukazala na Francusku, francuski stručnjaci u VIDTF-u preuzeli su analitički dio posla, dok su njihovi kolege u Francuskoj pokrenuli istraživanje. Žrtva koja se pojavila u oba videozapisa identificirana je i spašena, a počinitelj je uhićen.

Daljnjim istraživanjem otkriveno je da je osumnjičenik zajedno s četvoricom drugih muškaraca seksualno zlostavljao i mučio još dvije žrtve u dobi od dvije godine, odnosno šest mjeseci. Petorica počinitelja upoznali su se u grupama na platformama s end-to-end enkripcijom. Osim toga, snimili su se kako zlostavljaju navedeno troje djece i objavili snimke na internetu. Sve su žrtve spašene.

Europol je nedavno pozvao sve građane da pogledaju predmete iz neriješenih slučajeva seksualnog zlostavljanja djece kako bi vidjeli prepoznaju li ih.

"Nijedan trag nije zanemariv: čak i najmanji detalj može pomoći pri identifikaciji i spašavanju djeteta žrtve seksualnog zlostavljanja. Svatko tko prepozna bilo koji predmet može o tome anonimno obavijestiti Europol", poručili su.