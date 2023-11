El Niño ubija! Crveno upozorenje izdano je za gotovo 3000 mjesta i gradova, temperature su nepodnošljive

Temperaturni rekordi obaraju se na mnogim područjima u Brazilu, uključujući i Rio de Janeiro, gdje je osjećaj temperature čak do 52,5 °C.

Više od stotinu milijuna ljudi pogođeno je vrućinama, a očekuje se da će one potrajati barem do petka. Vlasti to pripisuju fenomenu El Niño i klimatskim promjenama.

Pročitajte i ovo Očekuje se duga borba Počinje bitka svih bitaka: Izraelci u labirintu Hamasovih tunela pokrenuli rizičnu ratnu operaciju

Pročitajte i ovo Sigurnost na cesti Velika promjena za vozače stupila na snagu: Prijete visoke kazne

U Sao Paulu u utorak je prosječna temperatura bila 37,3 °C, izvijestio je Nacionalni institut za meteorologiju (Inmet).

"Iscrpljen sam, teško je. Kad dođem kući, rashladim se, inače ne mogu ni ustati jer sam jako umoran. Čak je teško i spavati", rekao je Riquelme da Silva (22) novinskoj agenciji AFP na tamošnjim ulicama.

Pročitajte i ovo USUSRET KONCERTU ŽELIM ŽIVOT Njegove matične stanice spasile su život, a ona je dva puta pobijedila leukemiju: "Mogu ponovno sanjati svoje snove i ostvariti ih"

Dora, 60-godišnja ulična prodavačica, opisala je vrućinu kao nepodnošljivu za one koji rade vani.

Inmet je izdao crveno upozorenje za velik dio zemlje. To znači da temperature mogu biti 5 °C iznad prosjeka dulje od pet dana i mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za zdravlje, piše BBC.

Toplinski val, koji dolazi više od mjesec dana prije početka ljeta na južnoj hemisferi, doveo je do rekordnog porasta potrošnje energije u Brazilu jer se ljudi pokušavaju rashladiti.

Pročitajte i ovo rat na Bliskom istoku Bijela kuća: "Imamo informacije da Hamas koristi bolnicu kao zapovjedno mjesto i za kontrolu"

Pročitajte i ovo Mala škola prognoze Znate li tko je Gottfried Leibniz i po čemu je značajan? Odgovor donosi meteorolog Ivan Čačić

Istraživanje Inmeta objavljeno prošli tjedan pokazalo je da je prosječna temperatura u zemlji bila iznad povijesnog prosjeka od srpnja do listopada.

Ekstremni vremenski uvjeti postaju sve češći i intenzivniji u mnogim mjestima diljem svijeta zbog klimatskih promjena. Znanstvenici očekuju da će se to nastaviti dok ljudi nastave ispuštati stakleničke plinove koji zagrijavaju planet.

Pročitajte i ovo Nedopušteni sastojak Capak o energetskim pićima: "Imamo plan zabraniti ih maloljetnicima"

U međuvremenu, Zemlja je trenutačno u vremenskoj fazi El Niño, tijekom koje se globalne temperature obično povećavaju.

Ilustracija (Foto: Afp)

Studija: Broj umrlih zbog vrućina mogao bi se učetverostručiti do sredine stoljeća

Zdravstveni problemi i smrti zbog visokih temperatura sve su češći zbog zagrijavanja planeta, objavila je međunarodna skupina zdravstvenih stručnjaka u utorak, predviđajući da će do sredine stoljeća zbog vrućina umirati 370 posto više ljudi godišnje.

Svijet je već na 1,1 stupnja zagrijavanja u odnosu na predindustrijsko razdoblje, zbog čega je prošle godine u prosjeku u svijetu bilo oko 86 dana s opasno visokim temperaturama, stoji u izvješću objavljenom u zdravstvenom časopisu Lancet.

Pročitajte i ovo Nedopušteni sastojak Capak o energetskim pićima: "Imamo plan zabraniti ih maloljetnicima"

Pročitajte i ovo Krvavi obračun Javio nam se brat ubojice iz Prečkog, prepričao nepoznate detalje sukoba: "Sve su snimile nadzorne kamere"

Vrućine najviše prijete starijima od 65, a broj umrlih zbog viših temperatura u toj je dobnoj skupini prošlog desetljeća u odnosu na razdoblje od 1991. do 2000. godine narastao za 47 posto.

Istraživanje u kojem je sudjelovalo više od stotinu stručnjaka iz 52 institucije i agencija Ujedinjenih naroda produbljuje zabrinutost zbog zdravstvenih posljedica globalnog zagrijavanja.

Pročitajte i ovo našli i drogu FOTO Otmičar iz Dubrovnika uhićen u susjednoj zemlji: Nađeni u apartmanu, on priveden u gaćama!

Pročitajte i ovo Stockholm Šveđani našu zemlju proglasili najboljom destinacijom za putovanja u 2024.

Studija objavljena ranije ove godine zaključila je kako je tijekom ljeta 2022. godine zbog toplinskih valova umrlo oko 61 tisuća ljudi, prenosi Reuters.

"Plaćamo životima", upozorila je voditeljica izvješća Marina Romanello govoreći o nedovoljnom djelovanju svijeta po pitanju klimatskih promjena.

Pročitajte i ovo Poražavajuća statistika U Zagrebu otvorena Banka hrane, namirnice može donirati svatko: Godišnje se baci 70 kilograma hrane po stanovniku

U izvješću Lanceta stoji i kako je izloženost vrućinama 2022. dovela do 490 milijardi radnih sati manje, odnosno 42 posto u odnosu na razdoblje od 1991. do 2000. godine.

Učestaliji toplinski valovi mogli bi ugroziti i opskrbu hrane za još 525 milijuna ljudi, upozorava se.