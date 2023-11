Njegove matične stanice spasile su život, a ona je dva puta pobijedila leukemiju: "Mogu ponovno sanjati svoje snove i ostvariti ih"

Reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus razgovarala je sa zanimljivim sugovornicima. U studiju su joj se pridružili Anja Franić, koja je imala leukemiju i koja je prije nekoliko dana doznala tko je osoba koja joj je donirala matične stanice i Ivica Vidak, koji je darivatelj i čije su matične stanice spasile jedan život.

Anja je s 28 godina saznala da ima leukemiju, a kad je imala 33 bolest joj vratila. Oba puta blagdane je provela u bolnici.

"Bio je zaista težak period i izazovan. Prvu sekundu sam osjetila šok i nevjericu kad sam saznala da se bolest vratila jer me dosta odmaklo od normalnog života kakvog vode moji vršnjaci. Naravno da je bio dosta velik strah od smrti. Međutim, bez obzira na to sve i dalje sam onako pozitivno vjerovala da će sve na kraju biti kako treba i zaista je sve kako treba. Transplantirana sam, izliječena sam, izvrsno se osjećam i nadam se da će tako i ostati", kazala je Anja.

Prije nekoliko dana saznala je tko je donor.

"Moj donor je Marko. Iz Njemačke. Jedan prekrasan mladić od samo 24 godine, što mislim da je tako divno da je jedna tako mlada osoba tako senzibilna i empatična da se odlučila upisati u registari spasiti nekome život. Da je odlučio stopirati sve svoje obaveze, sav svoj život, da bi usrećio mene i moju obitelj. Zapravo sve meni bliske osobe koje bi bile tužne da ja danas nisam tu. Moram prinati da mi je dao jedan prekrasan poklon, dao mi je priliku za novi život kojeg čvrsto mislim iskoristiti ovaj put. Dao mi je vrijeme koje mogu provesti sa svojom obitelji, s dragim ljudima i dao mi je veliku mogućnost da mogu ponovno sanjati svoje snove i ostvariti ih", kaže Anja koja je Marku pisala i nestrpljivo čeka njegov odgovor.

Pročitajte i ovo dan sjećanja Na čijoj ste strani, Penavinoj ili Vladinoj, kada je riječ o organizaciji obljetnice u Vukovaru? Pogledajte kako ste glasali

Ivica se upisao u registar i darovao svoje stanice. Reporterki je kazao kako se odlučio upisati u registar.

"Prije pet godina je bila akcija Ana Rukavina u Dugom Selu i žena je rekla: 'jel' idemo?'. Ja sam rekao: 'može, nema problema', misleći 'tko će mene zvati'", ispričao je Ivica. Nakon četiri godine dobio je poziv da se podudara s nekim i pitanje želi li biti donor.

"Nisam ni trenutka dvoumio oko toga. Pitao sam kad, gdje trebam biti", kaže Ivica koji ne zna kome je spasio život, ali se nada da će ga ta osoba kontaktirati.

"Bitno mi je samo da sam pomogao", ističe i kaže kako se taj osjećaj ne da opisati. "Kada znate da ste nekome pomogli spasiti život. Slušajući Anju, kojoj se ja divim, znači da sam ja učinio dobro djelo pomažući nekome drugome", rekao je Ivica.

Baus ga je pitala je li ga bilo strah postupka.

Pročitajte i ovo u zavoju izgubila kontrolu Nije koristila pojas i ispala iz auta: Vozačica (33) smrtno stradala u teškoj nesreći

"Da, bilo me je strah jer ne mogu iglu niti vidjeti, ali, jedan dan došao sam u bolnicu, slijedila je operacija i treći dan uslijedio je odlazak doma", opisao je Ivica.

Anja je Ivici poručila da mu se divi što je pomogao nepoznatoj osobi dok vodi najvažniju i najtežu bitku u svom životu i dao dio sebe da bi usrećio oboljelu osobu i sve njoj drage osobe.

"U ime svih oboljelih, jedno veliko hvala", kazala je Anja Ivici.

Onima koji se sada bore za život poručila je "da ne odustaju. Da idu korak po korak. Da čvrsto vjeruju u svoju pobjedu. Zaista se nadam da imaju podršku od bližnjih ljudi i od zaklade Ana Rukavina, imaju definitivno, i cijelog medicinskog osoblja. Neka ustraju u svojoj borbi".

Ivica je kratko poručio: "Upišite se u registar jer vaše malo nekome znači puno".

Pročitajte i ovo izvijestila policija Nova uhićenja u Zadru nakon utakmice: Zbog nereda privedeno 10 navijača

Reporterka je za kraj Anju pitala kako uspijeva zadržati takvu vedrinu.

"Teško mi je to opisati, mislim da to dolazi onako iznutra. Sasvim je uredu slomiti se. Imala sam i ja teških trenutaka. I dopustila sam sebi i da se isplačem, jer to je sasvim prirodno. Nije lagan proces. Nije se bilo lako suočiti s dijagnozom, s postupkom liječenja, ali nekako sam pronalazila tu snagu u sebi. Borac sam i htjela sam pobijediti i ovaj put i uspjela sam", kazala je Franić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.