Počinje bitka svih bitaka: Izraelci u labirintu Hamasovih tunela pokrenuli rizičnu ratnu operaciju

Izraelske snage upale su u Al Šaifu, najvažniju bolnicu u Gazi te će se ondje s Hamasovim borcima obračunati u labirintu tunela koji se nalazi ispod medicinskog centra.

Međutim, to neće biti lak zadatak. Borbe u podzemlju su veoma opasne, pogotovo u ovom slučaju jer su Hamasovci dobro naoružani, poznaju tunele i u njima su sakrili veliku količinu oružja. Oni godinama djeluju u tunelima koji su iskopani ispod zgrada i koji se koriste za organiziranje zasjeda ili postavljanje zamki. To znači da će se izraelska vojska morati osloniti na razne tehnologije i oružje poput dronova, pasa i bombi kojima će napadati Hamas.

Specijalni borbeni inženjeri iz tima Diamond će radarima i sonarima pokušati pronaći tunele duboko ispod zemlje, a čim mjesta za lansiranje raketa i zapovjedni centri budu pronađeni, Izraelci će ih pokušat onesposobiti ili uništiti. Za to bi mogli upotrijebiti tzv. bunker-buster bombe, tj. bombe za razaranje bunkera, koje prodiru duboko kroz zemlju prije nego što detoniraju.

Pročitajte i ovo Usred noći Ubio suprugu i dvije malene kćeri: Detalji zločina koji je potresao zemlju lede krv u žilama

Osim toga, izraelske snage mogle bi tunele i zamke Hamasa onesposobiti korištenjem inovativnih spužvastih bombi – iako IDF dosad nije potvrdio da ih upotrebljava. Radi se o bombama koje izazivaju iznenadnu eksploziju guste i tamne pjene koja se brzo širi i stvrdne te blokira prostor, izvijestio je Daily Mail.

Podzemni komandosi zvani Lasice će se, naoružani jurišnom puškom, spustiti u onesposobljene tunele da bi oslobodili taoce. Ti će se vojnici, opremljeni naočalama za noćno gledanje, polako kretati kroz labirint tunela u kojima će ih čekati dobro naoružani Hamasovci. Izraelci će pritom sa sobom imati tajna oružja – pse i ubojite dronove – koji će im pomoći u ubijanju i otkrivanju zamki.

Pročitajte i ovo detalji sa suđenja Pedofilska banda vodila monstruozni lanac zlostavljanja: Djeci davali alkohol i kokain pa ih silovali

Lasice su posebne po tome što su trenirani da se u malim i uskim prostorima lakše nose s klaustrofobijom, a pripadnici postrojbe često su introvertirane osobe koje imaju veću sposobnost da se psihološki distanciraju od opasne situacije u kojoj su se našli.

Veliku pomoć pružit će im posebno trenirani psi od kojih svaki ima svoj zadatak – neki traže eksplozive i ulaze u tunele, a drugi napadaju protivnike. Pas sa sobom može imati i pričvršćenu kameru koja ga prati kroz slabo osvijetljene prolaze dok lovi svoj plijen. Video treninga takovg napada nedavno je na društvenim mrežama objavio glasnogovornik IDF-a Ofir Gendelman.

A must watch: IDF attack dogs go after Hamas-ISIS terrorists inside their tunnels in the Gaza Strip and take them down.



Hear the terrorists scream. pic.twitter.com/K0DGkZciC8