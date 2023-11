Ispovijest brata ubojice iz Prečkog: "Na silu je ušao i počeo mu udarati majku. Da je bila boca, uzeo bi bocu..."

Vijest o ubojstvu u stanu na šestom katu u Ulici Josipa Slavenskog u zagrebačkom kvartu Prečko snažno je odjeknula u javnosti. Dominik K. (38) nožem je ubo Marka J. (48). Stariji je muškarac od zadobivenih ozljeda preminuo. Ono što je javnost posebno šokiralo bila je informacija da su se muškarci posvađali zbog 15 eura.

Pročitajte i ovo Sukob zbog droge Objavljeni detalji ubojstva u Zagrebu: Muškarac izboden zbog 15 eura

Pročitajte i ovo motivi nisu poznati Strašan zločin u susjedstvu: Zoran je prvo ljubavnici (44) pucao u glavu, a onda je ubio suprugu

I peti dan od krvavog obračuna pristižu nove informacije o tome što se dogodilo kobnog jutra. Dnevnik.hr-u se javio brat osumnjičenika za ubojstvo. On tvrdi da je ubijeni bio poznat kao diler heroina, a Dominik je od njega povremeno kupovao drogu.

Marko je do ubojičine zgrade došao po dug od 30 eura. No, Dominik je Marku dao samo 15 eura.

"Valjda je bio na nečemu, poludio je i počeo je tući Dominika. Tukao ga je u autu i ispred ulaza u zgradu, a sve su snimile i nadzorne kamere. Kad su došli do stana na silu je ušao i odmah nasrnuo na njegovu majku", priča Noel i objašnjava da je njihova majka vezana za krevet jer je na kisiku.

Pročitajte i ovo grčki mediji DNK ubijenog navijača pronađen na nožu jednog od uhićenih Grka: Hoće li BBB-ovce pustiti iz zatvora?

U stanu je u trenutku krvavog obračuna bilo još dvoje ljudi, koji su tamo živjeli s Dominikom i njegovom majkom.

"Počeo ju je udarati šakama. Kad je to vidio, Dominik je otišao u kuhinju i uzeo nož. Rekao je svjedocima da zovu policiju, a Marku da stane. Nije htio stati i onda se dogodilo. Ja se ne slažem da je to trebao učiniti, ali da to nije napravio, tko zna što bi bilo s mamom", ispričao je Noel koji nam se javio kako bi ispričao stranu svojega brata.

Pročitajte i ovo našli i drogu FOTO Otmičar iz Dubrovnika uhićen u susjednoj zemlji: Nađeni u apartmanu, on priveden u gaćama!

Detalje mučnog događaja ispričao nam je dok je ispred istražnog zatvora čekao kako bi posjetio brata. Razgovor smo prekinuli kada je prozvan, a nakon što je izašao iz zatvora, još smo jednom razgovarali.

"Ne želim da novine imaju krive informacije i da Marko ispada svetac. Nitko ne zaslužuje da umre i ne opravdavam što je Dominik napravio, ali ne želim čitati neistine. Dominik je nekad uzimao drogu, to je istina, ali nikada u životu nije bio agresivan niti se tukao. Zamračilo mu se i napravio je to u obrani svoje majke. Slažem se da su postojali drugačiji načini. Rekao mi je da bi uzeo bilo što što mu je bilo pod rukom. Da je bila boca, uzeo bi bocu, ali bilo je to", rekao je Noel i dodao kako njegov brat u vrijeme sukoba nije bio pod utjecajem droga.

"Pustio je Marka da ga udara i mislio je da će se sve riješiti. Sve dok ovaj nije krenuo na njegovu majku...", priča nam.

Pročitajte i ovo Udaljen iz službe Dubrovački policajci uhvatili vlastitog kolegu: Optužen za dva kaznena djela, pokrenut disciplinski postupak

Majka je otpuštena iz bolnice i za nju se sada brine Noel.

"I dalje je u šoku, kao i cijela obitelj. Pa i sam Dominik, koji se ne sjeća koliko ga je puta ubo. Loše je. Pokušao je to sakriti, ali se jednostavno vidi da je loše. Strašno je da se zbog 30 eura tako nešto dogodi", zaključio je Dominikov brat.

Pročitajte i ovo Užasno otkriće U šumi u Zagrebu pronađeno tijelo nepoznatog muškarca: Uz sebe je imao samo jedan dokument

Inače, ranije u utorak sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je jednomjesečni istražni zatvor 38-godišnjem Dominiku koji je osumnjičen da je prošlog petka, u stanu u Prečkom, nožem ubio 48-godišnjaka, izvijestilo je državno odvjetništvo.