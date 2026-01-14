"Stavite Piculi fotelju i dođite mu u krilo kao Djedu Mrazu": Bizarna rasprava u Srbiji

Zastupnik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov poručio je predsjednici Skupštine Ani Brnabić da se u predvorju postavi fotelja na koju bi sjeo izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula, kako bi mu predstavnici oporbe iznijeli što žele u novoj godini.

Jovanov je reagirao na izjavu Picule koji je ustvrdio da vlast izbjegava susrete s europarlamentarcima i pokušava usporiti europski put Srbije, piše Danas.hr.

Predstavnici Europskog parlamenta, inače, posjetit će Beogradu od 22. do 24. siječnja. Ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić niti predsjednica Skupštine Ana Brnabić tada neće biti u zemlji.

"Dovoljno da Picula može sjesti i da mu svaki ovakav junoša dođe u krilo, kao Djedu Mrazu ispod jelke, i kaže što želi da mu Picula isporuči u narednoj godini, pa da vidimo hoće li Picula to ho ho ho isporučiti. Siguran sam da neće, jer Božić Bata je Božić Bata", rekao je Jovanov.

Predsjednica Skupštine Ana Brnabić zahvalila je Jovanovu na, kako je rekla, "konstruktivnom prijedlogu". "Uzet ću ga u razmatranje", poručila je Brnabić.

U svom odgovoru, zastupnik Pavle Grbović rekao je Jovanovu da "nema aspiracija prema Piculinu koljenu niti njegovu krilu". "To možda vi imate, pa ćete imati priliku to i riješiti", rekao je Grbović.

Jovanov je potom uzvratio da ga se Grbović "uzalud odriče". "On je vaš, vi ste njegovi, uživajte u tom zagrljaju i krilu, ja vam tu nimalo ne bih smetao", poručio je Jovanov.