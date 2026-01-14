Picula odgovorio Vučiću: "Nismo došli nepozvani, ovo je propuštena prilika za Srbiju"

Tonino Picula, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, reagirao je na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon što je rekao da se Srbija ne želi sastati s predstavnicima delegacije Europskog parlamenta (EP) jer "dolaze nepozvani" u Beograd.

Picula je rekao da nije istina da delegacija EP-a dolazi nenajavljeno, te da je veleposlanstvo Republike Srbije u Bruxellesu obaviješteno i da je na samom programu radila delegacija EU u Beogradu, prenosi Nova.rs.

"To je uobičajena praksa Europskog parlamenta, u tome nema ništa izvanredno, osim ove reakcije vlasti i stanja u zemlji. Osnovna namjera naše delegacije, sastavljene od različitih zastupnika iz različitih stranaka u EP-u, jest da u izravnom razgovoru s onima koji odražavaju raspoloženje građana Srbije steknemo cjelovitiju sliku o državi u kojoj se u posljednjih godinu dana svašta događa. Zašto su se vlasti odlučile za ovu vrstu bojkota? Rekao bih da je riječ o izbjegavanju suočavanja i razgovora s onima koji su ključni za odlučivanje o ulasku Srbije u Europsku uniju", istaknuo je Picula.

Dodao je da pristupni dokument između Europske unije i Srbije, kao i svake druge zemlje kandidatkinje, mora proći verifikaciju Europskog parlamenta te da je zbog toga ovaj susret bio značajan.

"Mislim da je ovo propuštena prilika najodgovornijih u Srbiji u ovoj važnoj etapi tog procesa, u kojoj bi trebali čuti što mi mislimo o državi kandidatkinji", rekao je Picula.

Dalje je govorio o tome zašto je ovaj posjet važan iz europske perspektive.

"Europa od ovog susreta očekuje dobiti dodatne informacije i jasniju sliku, kao i o perspektivama Srbije na tom europskom putu – da to kažu oni koji rade u zastupničkim klupama ili su u izvršnoj vlasti i koji o Srbiji razmišljaju iz drugih kutova. Naravno, i oni iz akademske zajednice. Želimo korektno obaviti svoj posao. Mnogo toga se može saznati iz različitih izvješća, ali smatram da živi razgovor ništa ne može zamijeniti, osobito kada je riječ o europarlamentarcima."

Na pitanje traži li Europska unija danas više od Srbije nego od drugih kandidata, odgovorio je da se ne može govoriti o nepoštenom odnosu EU-a prema zemlji kandidatkinji.

"Jedino što se promijenilo posljednjih godina jest metodologija pristupnih pregovora, ali i geopolitičke okolnosti. Na ovo prvo Srbija je pristala, a o ovom drugom, rekao bih, ima stav koji se može nazvati ignoriranjem jer nije moguće očekivati napredak u pregovorima, a istodobno odbijati neke ključne elemente zajedničke europske vanjske i sigurnosne politike ili održavati redovite odnose s državama koje ratuju sa susjedima ili zanemarivati reforme izbornog sustava ili sužavati medijske slobode. Dakle ne možemo govoriti o nepoštenom odnosu prema državi kandidatkinji, nego o očekivanjima na koja je Srbija pristala", naglasio je.

Kaže da za njega ovakvo nesuočavanje, odnosno izbjegavanje razgovora, nije nova situacija.

"To je nova situacija za većinu mojih kolega koji će biti sa mnom u ovoj delegaciji. I ranije sam se susretao s takvom vrstom bojkota, ali ovaj put ova poruka ima dodatnu težinu jer je riječ o odbijanju razgovora s predstavnicima Europske pučke stranke, čiji je dio na neki način i vladajuća stranka u Srbiji. Dakle to je poruka i njima – vidi li se uprava vladajuće srpske strukture u asocijaciji koja nije bez utjecaja u Europskoj uniji. To je poruka puno više njima nego meni", naglasio je.

Podsjetimo, i predsjednica parlamenta Ana Brnabić izjavila je da delegacija Europskog parlamenta dolazi bez poziva te da se ona s njom neće sastati jer će tada biti u Estoniji. Misija Europskog parlamenta boravit će u Beogradu od 22. do 24. siječnja, a Vučić će u to vrijeme biti na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.