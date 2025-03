Bivši hrvatski ministar o prosvjedima u Srbiji: "Nezadovoljstvo se manifestira mržnjom prema vlastima..."

Cijeli svijet prati što se događa u Srbiji na masovnom prosvjedu studenata. Da vladajući sve prate, poručio je predsjednik hrvatskog sabora Gordan Jandroković. I dok svijet i regiju trese kriza, predsjednik države koji mora brinuti o vanjskoj policiji već danima - šuti.

Prizori iz Beograda obilaze svijet, a o događanju naroda u Srbiji pišu vodeći svjetski mediji. Za to vrijeme, Aleksandar Vučić vrti svoj film i javlja se s gradilišta o viziji njegove Srbije

"Ljudi imaju različite snove, neki sanjaju da nešto i nekoga sruše, drugi sanjaju da grade. Ja vjerujem da najveći dio građana Srbije hoće da gradi bolju i uspješnu Srbiju. Uvjeren sam da ćemo i danas izdržati sve pritiske, sve napade vjerujem da ćemo sačuvati mir i stabilnost. Živjela Srbija", rekao je Vučić.

Što se događa kod susjeda, prati se i u Hrvatskoj.

"Nadam se da neće doći do eskalacije koja bi se pretvorila u nasilje, bilo da dolazi s jedne ili s druge strane. Nama je u interesu da susjedstvo bude stabilno i mirno. Ne samo zbog sigurnosti nego i zbog gospodarske suradnje. Pratit ćemo i po potrebi reagirati", poručio je Jandroković.

Gordan Jandroković Foto: Dnevnik Nove TV

Izvjestitelj za Srbiju Tonino Picula radi na izvještaju o cijeloj situaciji.

"Mislim da je ovog trenutka velik rizik za vlast da postupi onako kako bi možda htjela jer oni šalju vrlo neprijateljske, prijeteće poruke. Hoće li prakticirati, nisam siguran jer mislim da bi to samo otvorilo rizike. Ne bi ih smanjilo", rekao je izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula.

Tonino Picula Foto: Dnevnik Nove TV

Teško je predvidjeti je li ovo Vučićev kraj, ali ima razlog za glavobolju.

"Nezadovoljstvo je veliko, ušlo je duboko u narod, manifestira se nekom vrstom mržnje prema vlastima, veliki otpor među mlađim ljudima koji su aktivni na ulicama, ali i među građanstvom", rekao je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.

Prenijeti ovu sliku nisu mogli hrvatski novinari koji su zaustavljeni na granici.

Miro Kovač Foto: Dnevnik Nove TV

"To pokazuje da postoji velika nervoza vlasti u Srbiji i to sigurno nije reklama. To je antireklama za vlasti u Srbiji", dodao je Kovač.

"Najmanji je problem uputiti diplomatsku notu. Međutim, to neće ključno promijeniti ono što se u Srbiji događa, tamo se očito radi o ozbiljnom udaru na aktualno vodstvo. U tom kontekstu treba gledati na te pokušaje, da se onemogući izvješćivanje koje će biti objektivno", rekao je Jandroković.

I Tonino Picula složan - to je dosljednost režima Aleksandra Vučića. U opasnim svjetskim okolnostima, nestabilna situacija je tik do Hrvatske i u BiH i u Srbiji.

"Mislim da bi hrvatska vanjska politika trebala govoriti jednim glasom, imati jednaku analitiku i predlagati jednake mjere. Kako da se prije svega sačuvaju interesi RH, kako da se utječe na smirivanje očito svih eskalacija koje su u porastu u našem susjedstvu. Dakle nije u pitanju samo Srbija nego i Bosna i Hercegovina", rekao je Picula.

Ipak, sukreator hrvatske vanjske politike predsjednik Zoran Milanović danima se nije oglasio o stanju u svijetu i u susjedstvu, pa tako ni u subotu kad je odlikovao rukometaše i imao priliku stati pred mikrofone, ali nije.

Pročitajte i ovo Masovni studentski prosvjed VIDEO Incident na prosvjedu - bačen topovski udar, a policija uzvratila suzavcem. Vučić najavio obraćanje javnosti

Pročitajte i ovo tisuće ljudi na ulicama Reporterka Dnevnika Nove TV iz Beograda: "Studenti ne planiraju upad u institucije, ali se boje jedne stvari..."

Pročitajte i ovo panika među građanima Nose posebne značke i kape s metalnim rupama: Tko su ljudi u crnom na beogradskom prosvjedu?