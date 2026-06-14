Trump zvao Putina: Otkriveno što mu je rekao. Čuo se i sa Zelenskim

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da je okončanje sukoba u Ukrajini od ključne važnosti te da je spreman pomoći u tome, prenose ruske novinske agencije pozivajući se na savjetnika Kremlja za vanjsku politiku Jurija Ušakova.

"Kad je riječ o ukrajinskom sukobu, Donald Trump ponovno je naglasio da je prekid neprijateljstava od presudne važnosti", rekao je Ušakov novinarima. "Kazao je da je spreman djelovati zajedno s europskim partnerima i Kijevom, uključujući i razgovore na summitu skupine G7", dodao je Ušakov, misleći na ovotjedni sastanak najrazvijenijih industrijskih zemalja u Francuskoj.

Ušakov je također rekao da će američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, koji predvode pregovore pod američkim posredovanjem s ciljem okončanja rata u Ukrajini, uskoro ponovno posjetiti Rusiju.

Diplomatski napori za završetak rata u Ukrajini posljednjih su tjedana usporeni, dok je pozornost Washingtona usmjerena na sukob s Iranom. Tijekom nedjeljnog telefonskog razgovora Trump i Putin razgovarali su i o najnovijim diplomatskim nastojanjima da se postigne sporazum vezan uz iranski nuklearni program, rekao je Ušakov.

"Razgovaralo se o situaciji vezanoj uz memorandum između Sjedinjenih Država i Irana", izjavio je. "Donald Trump rekao je da je sporazum blizu te da očekuje kako će rezultati teških, ali na kraju uspješnih pregovora uskoro biti objavljeni."

Ušakov je dodao i da je Putin na "neformalan" način čestitao Trumpu 80. rođendan.

Zelenski s Trumpom razgovarao o mirovnom procesu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u nedjelju da je razgovarao s Trumpom o nastojanjima da se okonča rat koji traje duže od četiri godine, uoči sastanka zemalja G7 u Francuskoj ovaj tjedan.

Zelenski je na Telegramu napisao da je Trumpu poželio sretan 80. rođendan te da mu je zahvalio za pomoć Washingtona kroz cijeli sukob.

"Poželio sam predsjedniku Trumpu svaki uspjeh, najprije za njegove napore da okonča ruski rat protiv Ukrajine", rekao je Zelenski. Uoči sastanka skupine G7 u Evian-les-Bainsu, gdje bi čelnici trebali raspravljati o ruskom ratu u Ukrajini u utorak, Zelenski je rekao da je s Trumpom raspravljao o poziciji njihovih međunarodnih partnera.

"Razgovarali smo o tome što bi sada moglo pomoći da se dođe do mira te sam obavijestio predsjednika o posljednjim razvojima na bojištu i kako je naša pozicija ojačala", rekao je. "Imamo neke dobre ideje koje bi mogle pomoći da se prije dođe do mira."

Zelenski je rekao da se dinamika na bojištu promijenila u korist Ukrajine te da je to otvorilo prozor mogućnosti postizanja mirovnog sporazuma.

U otvorenom pismu ruskom predsjedniku Putinu ovaj mjesec, Zelenski je također pozvao na pregovore uživo kako bi se dogovorilo primirje. Čelnici Britanije, Francuske i Njemačke rekli su u priopćenju nakon pregovora sa Zelenskim u Londonu prošli tjedan da podržavaju njegov prijedlog i da će Europa odigrati ulogu.

Putin je rekao da ne vidi potrebu da se sastaje sa Zelenskim i da ruske snage napreduju na bojištu. I dalje zadržava svoj poziv Ukrajini da se odrekne dodatnog teritorija u zamjenu za mir, što je Kijev žestoko odbacio.

U zahvali Trumpu za pomoć Washingtona, Zelenski je posebno istaknuo isporuku protuoklopnih projektila Javelin i sustava protuzračne obrane Patriot.

Prošli mjesec, Zelenski je napisao Trumpu i drugim članovima Kongresa zahtjev za povećanjem isporuke Patriota, jedine učinkovite obrane u ukrajinskom arsenalu protiv ruskih balističkih projektila.