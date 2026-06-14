Trump zvao Putina: Otkriveno što mu je rekao. Čuo se i sa Zelenskim

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Piše Hina, 14. lipnja 2026. @ 21:10 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Diplomatski napori za završetak rata u Ukrajini posljednjih su tjedana usporeni, dok je pozornost Washingtona usmjerena na sukob s Iranom.
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