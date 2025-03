Važna vijest za vozače kroz ovu europsku zemlju: Mijenjaju ograničenje brzine na autocesti

U Austriji od 2008. postoje djelovi autoceste na kojima je ograničenje brzine sa standardnih europskih 130 kilometara na sat spušteno na 100 kilometara na sat. Vozači koji su se vozili kroz Austriju mogli su to prepoznati na digitalnim displayima na kojima bi stajao znak s ograničenjem 100 i natpisom IG-L koji označava ekološko ograničenje brzine.

Ideja iza toga je bila da se nižom brzinom smanjuje potrošnja goriva, broj prometnih nesreća, zagađenje plinovima, kao i buka za sve koji žive uz austrijske autoceste. Ograničenje su mogli izbjeći samo vozači električnih automobila kojima je dozvoljeno voziti do 130 kilometara na sat.

Austrijske autoceste - 3 Foto: Afp

Prva savezna država koja će ukinuti poznatu "Zračnu stotku" (kako u Austriji zovu to ograničenje za kvalitetu zraka) bit će Štajerska koja bi to mogla provesti do kraja ovog tjedna. Guverner Štajerske, FPÖ-ov Mario Kunasek kazao je za austrijski Krone:

"Podaci sada jasno pokazuju da možemo napraviti veliki korak ka rasterećenju napaćenih vozača", kazao je za austrijski Krone guverner Štajerske, FPÖ-ov Mario Kunasek.

Podaci o kojima priča Kunasek su isti oni na koje se pozivaju i u saveznoj državi Gornja Austrija gdje također razmatraju ukidanje "Zračne stotke".

"Značajno smanjene granične vrijednosti, koje će se morati poštovati od 2030. na temelju pretjeranih zahtjeva EU-a, ionako se ne čine ostvarivim s trenutačnim mjerama, kao što je ograničenje brzine", kaže državni savjetnik FPÖ-a za okoliš Hannes Amesbauer.

Na sličnom tragu je i razmišljanje ministra prometa Gornje Austrije koji je pohvalio svoje štajerske kolege, jer je tako nešto već predloženo u programu njegove vlade. Nedavna revizija potvrdila je da se granične vrijednosti koje su na snazi ​​od 2020. već trajno poštuju, smatra ministar.

Austrijske autoceste - 2 Foto: Afp

"Na temelju realnih razmatranja, prepoznato je da se nove granične vrijednosti EU-a planirane od 2030. ne mogu postići samo mjerama kao što je ograničenje brzine. Stoga je potrebna sveobuhvatnija strategija", izjavio je ministar prometa Günther Steinkellner.

Međutim, Stefan Kaineder iz stranke Zelenih, državni savjetnik za okoliš odgovoran za to, bio je protiv. U intervjuu za Krone Kaineder je rekao: "Odgovorna politika prije svega mora biti usmjerena na zdravlje ljudi. Svaki mikrogram smanjenih zagađivača zraka spašava živote, zbog čega ćemo nastaviti davati prioritet zaštiti zdravlja ljudi u odnosu na uštedu nekoliko sekundi vremena - posebno u gusto naseljenim područjima oko A1."

Osvrnuo se i na to što će biti provedeno u Štajerskoj do kraja ovog tjedna.

"Ukidanje štajerske zračne stotke neće izdržati pravni nadzor, jer se ne smiju poduzeti nikakve mjere za sprječavanje usklađenosti s novim graničnim vrijednostima nakon što je nova EU direktiva stupila na snagu prošlog prosinca. Međutim, FPÖ u Štajerskoj čini upravo to i prihvaća zdravstvene rizike za lokalno stanovništvo", smatra Stefan Kaineder iz stranke Zelenih.

