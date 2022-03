Premijer Andrej Plenković izvijestio je sve čelnike zemalja članica Europske unije o padu bespilotne letjelice u Zagrebu. Nakon sastanka Europskog vijeća, premijer je rekao da se još istražuje otkud je letjelica došla.

Premijer Andrej Plenković danas je bio u Versaillesu, gdje se održao neformalni sastanak Europskog vijeća, odnosno čelnika svih zemalja članica. Nakon sastanka se premijer obratio medijima te je rekao da se još provjerava otkud je došla bespilotna letjelica koja se srušila u Zagrebu.

"Zato smo u komunikaciji i s Mađarskom i s Rumunjskom i s Ukrajinom. U svakom slučaju, moramo sve ispitati. Nije normalno da letjelica te veličine dođe u Hrvatsku i na kraju padne", rekao je.

Zatim je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da je razgovarao s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom.

"On nije znao za to i tu je informaciju dobio od mene. Onda su i oni pregledali to i vidjeli da je registrirano na radaru kao nešto bezopasno", izjavio je premijer.

Plenković je također rekao da su sinoć do kasno raspravljali o stanju u Ukrajini te su i on i Orbán tek kasnije saznali što se dogodilo u Zagrebu.

"Ja sam s njim bio dva dana. I on je bio bez mobitela, a bio sam i ja. Dakle, jučer nitko od nas nije imao mobitel dok smo raspravljali o Ukrajini i to je trajalo do tri ujutro", rekao je.

Plenković o ratu u Ukrajini

Na sastanku Europskog vijeća glavna je tema bila rat u Ukrajini. Plenković je po tom pitanju rekao da izbjeglička kriza biti veća nego što je bila 2015. i 2016. godine.

"Ovo nadilazi sve čemu smo do sada svjedočili, barem naša generacija", rekao je.

Što se tiče sankcija koje su nametnute Rusiji, premijer je rekao da još uvijek imam prostora za nove mjere.

"Ako agresija bude trajala, te će se restriktivne mjere pojačavati. To nije ništa sporno i oko toga vlada konsenzus", rekao je.

Odgovarajući na pitanje novinarke, Plenković je rekao da se ne sjeća kada je "bilo toliko jedinstva i djelovanja u toliko kratkom periodu", ali je dodao da ne zna hoće li to biti dovoljno. Osim toga, premijer se osvrnuo i na rast cijena energenata.

"Treba pomoći i našim sugrađanima i našem gospodarstvu. Najbolje je da se limitiraju cijene energenata, a to mora biti jedna globalna akcija. Moja je poruka bila da ne možemo tretirati energente kao bilo kakav proizvod. To je strateški resurs. Sad smo u fazi gdje će nam hrana i energenti biti strateški resursi", rekao je Plenković.