Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, zabrinut je zbog pada modificiranog vojnog drona na Zagreb.

"Zakazao je zajednički sustav obrane NATO-a jer ako jedna država ne reagira, u ovom slučaju Mađarska u kojoj je letjelica bila preko 40 minuta, trebao bi se uzbuniti centralizirani sustav. Zabrinjava me u hrvatskom sustavu da su ministar obrane i načelnik Glavnog stožera bili obaviješteni tek kada je raketa pala", rekao je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, u specijalnom izdanju vijesti Nove TV.

Hajdaš Dončić ističe da su i ministar i načelnik GS-a morali biti "dignuti" u trenutku kad je letjelica ušla u hrvatski zračni prostor. Predsjednik Odbora zamjera i što nitko od nadležnih odmah ujutro nije umirio građane i dao im informacije.

"Drugi je problem to što je netko od vladajućih ili predsjednik Republike trebao odmah ujutro reagirati, smiriti ljude i objasniti im što se uopće dogodilo", kaže Hajdaš Dončić, čiji je Odbor zatražio izvješće sigurnosnih službi.

On se nada da je pad modificiranog vojnog špijunskog drona slučajnost te da je u ovom slučaju riječ o letjelici koja je izgubila koordinate i počeo letjeti putanjom koja nije bila namijenjenađ. "Radi se o špijunskoj raketi odnosno dronu. Ali ključni je problem NATO savez koji je dozvolio da letjelica leti 40 minuta nad Mađarskom i 7 minuta nad Hrvatskom i da se zbog nedostatka goriva sruši na glavni grad države. Ovdje govorimo o dva glavna grada država NATO članica, Budimpešti i Zagrebu. Naravno da to izaziva zabrinutost i dodatni angažman Hrvatske vojske i obrambenog sustava. Nadam se da će se to popraviti jer bogtepitaj što je moglo biti na toj raketi, ovo nije zafrkancija", rekao je Hajdaš Dončić.

Na pitanje je li trebala biti biti oglašena uzbuna čim je zrakoplov ušao u naš zračni prostor, Hajdaš Dončić kaže da o tome ne može suditi, ali da su odgovorni ljudi svakako trebali biti odmah obavješteni, a ne tek nakon pada letjelice.