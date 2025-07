Ivan Turudić za Dnevnik Nove TV o Penavi, Berošu i Thompsonu: "Poštujem ga, ali ne bi bilo higijenski..."

O najaktualnijim pravosudnim slučajevima za Dnevnik Nove TV govorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, a osvrnuo se i na povjerenstvo koje će voditi Ivan Penava.

S njim je razgovarala Sabina Tandara Knezović.

Ivan Penava preuzima Povjerenstvo za istraživanje zločina iz Drugog svjetskog rata. Na pitanje je li to poruka ministru Tomi Medvedu i DORH-u da dosad nisu dobro radili svoj posao Turudić je odgovorio:

"Ja sam uvjeren da radimo sjajan posao. Vidjeli ste neki dan Sveta Nedelja – ispitana je i partizanka od 90 godina. Radimo na tome. To su objektivne teškoće – prošlo je 80 godina. Vrlo je malo živih i svjedoka", rekao je Turudić i poručio da je osnivanje Povjerenstva politička odluka protiv koje on ne može imati nešto za niti protiv.

O kupovini glasova na lokalnim izborima

Odgovorio je i na pitanje vezano uz navode o kupovini glasova za vrijeme lokalnih izbora. "Nema tu kaznene prijave, nema niti postupka pred Ustavnim sudom u odnosu na glasanje u Vukovaru", poručio je i dodao da izvide provode na temelju novinskih napisa.

Na pitanje postoji li snimka koja to dokazuje Turudić je odgovorio da ne bi ulazio u pojedinosti:

"Postoje snimke, ali ulaziti u to jesu li zakonite ili nezakonite – to je malo previše za ovakvu formu razgovora."

Kosta Kostanjević iz zatvora je došao na mjesto savjetnika. Gradonačelnik je time poslao jasnu poruku da vjeruje Kosti Kostanjeviću. Na pitanje kako je to doživio Turudić je odgovorio:

"Dobro, presumpcija nevinosti vrijedi i za Kostu Kostanjevića. Neobično je da se gradonačelnik upušta u takve procjene, ali to, opet – njegova je odluka."

"Slučaj Kekin je jako velik postupak"

"Što se tiče navodnih otkaza svjedocima koji su svjedočili protiv Koste Kostanjevića i ostalih – provodimo izvide i ispitat ćemo je li to istina. Ja bih volio da nije istina. Volio bih da nije točno da su neki svjedoci degradirani zbog toga što su svjedočili. Provodimo izvide, ispitat ćemo koga god bude trebalo da utvrdimo sve okolnosti predmeta", poručio je Turudić.

Komentirao je i slučaj Kekin. Na pitanje u kojoj je fazi proces odgovorio je:

"To je jako velik postupak zbog toga što se mora analizirati velik broj mobitela i dokumentacije. Ide sve svojim putem i očekujem da će najesen biti donesena državnoodvjetnička odluka."

Dotaknuo se Gabrijele Žalac i Vilija Beroša

S obzirom na to da se Gabrijela Žalac nagodila i priznala da joj je bratu "sređen" ispit, Tandara Knezović pitala je glavnog državnog odvjetnika kako će se to reflektirati na Josipu Pleslić i njezin slučaj.

"Optužnica je potvrđena, ide na sud, bit će sudska rasprava, utvrdit će se je li navedena kriva ili ne", poručio je.

Na pitanje kada će biti poznato je li donesena optužnica protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša Turudić je odgovorio:

"Meritorna odluka bit će donesena do kraja ovog mjeseca. Dakle, vrlo brzo će biti sve završeno. Sjetimo se da je sve započelo negdje u 11. mjesecu prošle godine."

Hrvoje Petrač, rekao je, nije dostupan tijelima kaznenog progona. No glavni državni odvjetnik očekuje da će to uskoro postati:

"Uskoro, u vrijeme donošenja meritorne odluke", rekao je.

Komentirao i Agrokor

"Mi intenzivno radimo – ne samo na tom predmetu nego na nizu predmeta koji se rade paralelno. Više vam ne mogu reći – radimo", poručio je Turudić i dodao da je posljednju komunikaciju s Hrvojem Petračem imao u prostoriji Županijskog suda u Zagrebu prije 20 godina.

"Državna tijela prate gdje se nalazi Hrvoje Petrač. Moguće je da sam dođe – zašto ne?"

Na pitanje je li moguće da se vještačenje u slučaju Agrokor privede kraju Turudić je odgovorio:

"Da, 2017. godine je počeo postupak, sada je provedeno novo vještačenje. Analiziramo vještačenje austrijskih vještaka i čekamo da donesemo državnoodvjetničku odluku u neko razumno vrijeme."

Ide li na Thompsonov koncert?

Razumno vrijeme, rekao je, je do godišnjih odmora ili najkasnije do jeseni te bi do tada "mogla biti donesena državnoodvjetnička odluka".

Na kraju razgovora osvrnuo se i na Thompsonov koncert na Hipodromu:

"Ja podržavam Thompsona, gospodina Marka Perkovića, njegov rad. Na koncert ne idem. Imam privatnih razloga, ali mislim da ne bi bilo higijenski da idem zbog dužnosti koju obnašam", poručio je.