Predsjednik Republike Zoran Milanović održao je hitan sastanak s čelnicima Oružanih snaga i sigurnosno-obavještajnih agencija zbog pada vojne letjelice na Zagreb.

"Znamo kakav je objekt doletio, znamo i odakle. Nismo dobili predostrožnu informaciju. Iznad Mađarske je letio preko 40 minuta, iznad hrvatske nešto više od 7 minuta. Riječ je o ozbiljnom incidentu, istraga je u tijeku, želimo utvrditi sve detalje. Građane pozivam da budu mirni. Procjenjujemo da ovo nije usmjereno protiv Hrvatske i da se radi o incidentu", rekao je predsjednik Zoran Milanović.

Dodao je da o padu letjelice teške šest tona još nije izvijestio ni CNN ni ostali svjetski mediji "kao da je pala kiša".

"Radari su detektirali letjelicu, ovo nije trenutak za prozivku. Nazvao sam jutros premijera da malo porazgovaramo, a činjenice će se utvrđivati. Najviše me zanima da jedna letjelica provede gotovo sat vremena iznad članice NATO-a, a da to nitko ne vidi", kaže Milanović, dodajući da je letjelica doletjela iz Ukrajine i da se srušila u Zagrebu kad joj je nestalo goriva. "Iz regije nije, to imam potrebu reći", kaže predsjednik.

Protuzračna obrana je u onom stanju koliko se u nju ulaže. "To nije zadovoljavajuća razina", kaže Milanović, dodajući da će i 12 francuskih Rafalea biti beskorisni bez kvalitetne protuzračne obrane.

Na pitanje ima li potrebe pozvati ukrajinskog veleposlanika, Milanović kaže da nema. "Tamo je rat, nitko nije poginuo. Nema potrebe da netko sad riba ukrajinskog veleposlanika", kaže Milanović. Dodao je da neće prozvati ni glavnog tajnika NATO-a jer je i on, kako kaže, tehnička osoba. "Ne mislim ga prozivati, što on zna o ovome", kaže Milanović.

Sastao se s vojskom i obavještajcima

Uoči Milanovićeve izjave, njegov ured je objavio kratko priopćenje o sastanku s vojnim vrhom i čelnicima sigurnosnih službi.

"Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović sazvao je jutros hitan sastanak s čelnicima Oružanih snaga RH i sigurnosno obavještajnih agencija zbog pada besposadne letjelice vojnog tipa na području grada Zagreba.

Načelnik Glavnog stožera OSRH admiral Robert Hranj, ravnatelj Sigurnosno-obavještajne agencije Daniel Markić i ravnatelj Vojne sigurnosno-obavještajne agencije Ivica Kinder informirali su predsjednika Milanovića o dosadašnjim saznanjima i okolnostima pada besposadne letjelice vojnog tipa na području grada Zagreba.

Uz predsjednika Milanovića, na sastanku su bili predstojnik Ureda predsjednika Orsat Miljenić, savjetnik Predsjednika Republike na obranu i nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić i savjetnik Predsjednika Republike za europsku i vanjsku politiku Neven Pelicarić", stoji u kratkom priopćenju.

