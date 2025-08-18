Sramotna izjava Brnabić: "Nadstrešnica je srušena kao početak obojene revolucije"

Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da inicijativa za savjetodavni referendum za opoziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića stoji u narodnoj skupštini i da bi ga zastupnici lako, za sat vremena, mogli inicirati.

"Nema nijednog potpisa bivše vlasti, podržavatelja blokadera, nema jednog potpisa da kažu dajte da pitamo narod ima li povjerenje u Vučića", rekla je Brnabić.

Osvrnula se i na tragediju u Novom Sadu, u kojoj je 1. studenog poginulo 16 ljudi. Pad nadstrešnice bio je pokretač devetomjesečnih prosvjeda koji su eskalirali posljednjih nekoliko dana.

Rekla je da nadstrešnica nije slučajno pala, već je "srušena kao početak obojene revolucije", prenosi Kurir.

"Mislim da je sve to organizirano, isplanirano i mislim da je nadstrešnica srušena kao početak obojene revolucije. Vidjeli su da će ljudi izaći kao čin, rekla bih, emotivne podrške obiteljima žrtava i da onda oni tom krizom mogu upravljati kako žele. Ja apsolutno danas mislim da je ovo sve plan za rušenje Srbije iz potpuno jasnih razloga i kao osveta za neke stvari koje je hrabro radio predsjednik Aleksandar Vučić", rekla je Brnabić.

Prema njezinim riječima, sve je bilo unaprijed pripremljeno.

"Ne mislim da je nadstrešnica pala sama od sebe, ne mislim da je bio nesretan slučaj, tragedija ili bilo kakav proizvod nekih nesavjesnih radnji. U tom smislu mislim da je bila planirana diverzija. Ne vjerujem ni milimetar, ni na trenutak, ne vjerujem u to više. Ali opet, nisam pristaša teorija zavjere i ono što me muči jest što se naši istražni organi ne bave više tim aspektom", dodala je.