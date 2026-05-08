Legendarni F-14 Tomcat mogao bi ponovno poletjeti nakon 20 godina, čeka se odluka američkog Kongresa

Dvadeset godina nakon što je američka ratna mornarica umirovila legendarni borbeni zrakoplov F-14 Tomcat, novi prijedlog u američkom Kongresu mogao bi omogućiti povratak jednog primjerka tog legendarnog vojnog zrakoplova u zrak tijekom memorijalnih i pokaznih letova.

Zakon nazvan "Maverick Act", koji je 23. ožujka 2026. predstavio američki senator Tim Sheehy uz potporu senatora Marka Kellyja, prihvaćen je u Senatu jednoglasnim pristankom 28. travnja 2026. godine. Nakon posljednje dopune od 4. svibnja, taj zakon sada čekao glasovanje u Kongresu.

The Maverick Act just passed the Senate, allowing the US Navy to transfer a trio of retired F-14D Tomcats and necessary spare parts to the U.S. Space and Rocket Center.



Ako bude usvojen, zakon bi ovlastio tajnika američke ratne mornarice da tri F-14D Tomcata prebaci Komisiji američkog Centra za svemir i rakete u Huntsvilleu u Alabami. Komisija upravlja američkim Centrom za svemir i rakete, muzejem koji je vlada Alabame osnovala 1970. godine. U dokumentu su navedeni zrakoplovi s brojevima 164341, 164602 i 159437.

Prema tekstu zakona, zrakoplovi bi bili predani navedenoj američkoj Komisiji bez borbenih sposobnosti. Američka ratna mornarica ne bi imala obvezu popravljati ili dorađivati letjelice prije prijenosa vlasništva, iako bi Komisiji mogli biti ustupljeni priručnici za održavanje, operativni priručnici i višak rezervnih dijelova.

Zakon također navodi da bi se iz postojećih mornaričkih zaliha mogli osigurati rezervni dijelovi potrebni, kako bi jedan zrakoplov ponovno postao sposoban za let ili za statični izložbeni postav. Svi radovi obnove, budući ugovori o podršci, troškovi uporabe i održavanja bili bi odgovornost Komisije, a ne američke ratne mornarice ili savezne vlade.

Povratak F-14D na nebo i dalje bi bio iznimno zahtjevan pothvat. Nakon umirovljenja 2006. godine, Sjedinjene Države strogo su ograničile pristup dijelovima za Tomcat, jer je Iran nakon toga ostao jedini operater tog tipa zrakoplova.

Brojni dijelovi bili su uništeni, dok su drugi uklonjeni prije skladištenja letjelica na pustinjskom odlagalištu. Svaki primjerak sposoban za let morao bi proći strukturne preglede, obnovu sustava i postupak certificiranja američke Savezne uprave za zrakoplovstvo.

Zbog visokih troškova obnove i održavanja izgledniji su ograničeni memorijalni letovi i povremeni nastupi na aeromitinzima nego stalne pokazne turneje, piše portal The Aviationist.