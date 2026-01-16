Američki ministar zdravstva popljuvao Trumpa: "Jede otrov. Ne znam kako je živ"

Ministar zdravstva i socijalnih usluga SAD-a Robert F. Kennedy Jr. u šali se osvrnuo na prehrambene navike predsjednika Donalda Trumpa, rekavši da ne zna kako je uopće živ.

Gostujući u emisiji The Katie Miller Podcast, voditeljica Katie Miller pitala je Kennedyja koji član predsjedničkog kabineta, po njegovu mišljenju, ima najporemećenije prehrambene navike.

"Predsjednik", odgovorio je Kennedy bez oklijevanja, što je izazvalo smijeh u studiju.

"Zanimljivo je kod predsjednika to što jede stvarno lošu hranu - McDonald’s, a onda kofein i Diet Coke. Stalno pije Diet Coke. Ne znam kako je živ, ali jest", rekao je Kennedy.

Pritom je pojasnio da Trump, kada boravi u Mar-a-Lagu ili Bijeloj kući, jede "stvarno dobru hranu", dok se brza hrana uglavnom pojavljuje dok je na putovanjima.

"Mislim da, ako putujete s njim, steknete dojam da se cijeli dan puni otrovom i ne znate kako se uopće kreće, a kamoli da je najenergičnija osoba koju je itko od nas ikada upoznao. No u stvarnosti, mislim da on zapravo uglavnom jede prilično dobru hranu", dodao je Kennedy.

U komentaru za Fox News, glasnogovornik Bijele kuće Kush Desai stao je u obranu predsjednika.

"Tajnik Kennedy je u pravu. Kao što pokazuju njegovi golfski rezultati i besprijekorno izvješće o fizičkom stanju, predsjednik Trump ima konstituciju i razinu energije o kojoj većina mladih ljudi može samo sanjati", rekao je Desai.

Kennedy je i ranije otvoreno govorio o Trumpovoj sklonosti brzoj hrani, priznajući da je ono što jede stvarno loše.

Još 2024. izjavio je da je "hrana u kampanji uvijek loša", ali da je hrana koja se poslužuje u predsjedničkom avionu - jednostavno otrov.

"Nemate izbora – ili vam se da KFC ili Big Mac. Ako dobijete to, još ste i sretni. Ostatak smatram praktički nejestivim", rekao je tada Kennedy.

Trumpovo zdravstveno stanje posljednjih je mjeseci ponovno u fokusu javnosti. U listopadu je, tijekom posjeta Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed u saveznoj državi Maryland, bio podvrgnut dodatnim pretragama. Bio je to njegov drugi liječnički pregled u 2025. godini, nakon travanjskog pregleda na kojem je liječnik Bijele kuće, kapetan mornarice Sean P. Barbabella, izjavio da predsjednik i dalje ostaje u iznimnom zdravstvenom stanju.

Trump je kasnije pojasnio da je tijekom tog pregleda obavio CT snimanje, a ne magnetsku rezonanciju.

Zdravlje i dob predsjednika dodatno su u središtu medijske pažnje tijekom njegova drugog mandata, osobito nakon što je njegov prethodnik Joe Biden odustao od reizbora zbog zabrinutosti oko mentalnih i kognitivnih sposobnosti. Trump u lipnju puni 80 godina, a već je 2024. oborio Bidenov rekord kao najstariji izabrani predsjednik u povijesti, osvojivši drugi mandat u dobi od 78 godina.

Prema pisanju New York Timesa, Trump je 2020. godine težio 112 kilograma, što ga je, s obzirom na visinu od 190 centimetara, svrstalo u kategoriju pretilih. Ove godine njegov je liječnik izvijestio da predsjednik teži 102 kilograma.

Trump je o svojim zdravstvenim navikama govorio i za Wall Street Journal u izvješću objavljenom 1. siječnja, navodeći da redovito uzima visoke doze aspirina kao mjeru prevencije srčanih bolesti.