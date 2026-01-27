Agenti ICE-a osiguravat će Olimpijske igre

Agenti američke Imigracijske i carinske službe (ICE) sudjelovat će u osiguranju predstojećih Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini, potvrdili su izvori iz američkog veleposlanstva u Rimu. Naglasili su da će agenti pružati isključivo potporu timovima za diplomatsku sigurnost te da neće provoditi nikakve imigracijske operacije.

Angažman saveznih agencija poput Istraga domovinske sigurnosti (HSI), istražnog odjela ICE-a, uobičajena je praksa osiguranja američkih diplomata tijekom velikih međunarodnih događaja, kazali su isti izvori koji su željeli ostati anonimni jer nisu ovlašteni davati izjave za javnost, piše The Associated Press.

Tijekom prethodnih Olimpijskih igara, nekoliko saveznih agencija bilo je uključe nou osiguranje američkih diplomata, uključujući istražnu komponentu ICE-a pod nazivom Istrage domovinske sigurnosti, rekli su izvori.

Vijest o dolasku agenata ICE-a, koju je prvi za vikend objavio talijanski dnevnik il Fatto Quotidiano, izazvala je oštru reakciju gradonačelnika Milana Giuseppea Sale, u čijem se gradu održava većina natjecanja u dvoranskim sportovima. "Nisu dobrodošli u Milan. Njihov pristup nije u skladu s našim demokratskim načinom upravljanja sigurnošću", izjavio je Sala za RTL Radio 102.

Informacija je izazvala i nedorečene reakcije talijanskih vlasti, koje su isprva oklijevale potvrditi angažman američke agencije. Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi u subotu je izjavio da nije dobio službenu potvrdu o njihovoj ulozi, ali je dodao da "ne vidi u čemu bi bio problem", prenijela je novinska agencija ANSA.

Američki potpredsjednik J. D. Vance predvodit će izaslanstvo koje će prisustvovati ceremoniji otvorenja 6. veljače. U izaslanstvu će biti i njegova supruga Usha Vance i državni tajnik Marco Rubio, objavila je Bijela kuća ranije ovog mjeseca.

Potvrda o angažmanu ICE-a dolazi u osjetljivom trenutku, nedugo nakon što je talijanska državna televizija RAI u nedjelju objavila snimku na kojoj agenti ICE-a prijete da će razbiti staklo na vozilu novinarske ekipe RAI-ja tijekom snimanja reportaže u Minneapolisu.