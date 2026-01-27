Nakon ubojstava, odlazi Trumpov zloglasni šef za migrante, zamijenit će ga "granični car"

Nakon što su federalni agenti u Minneapolisu usmrtili i drugog državljanina Sjedinjenih Američkih Država, što je izazvalo snažno ogorčenje javnosti, Bijela kuća odlučila je promijeniti pristup.

Umjesto kontroverznog Gregoryja Bovina, vođenje operacija preuzima iskusni Tom Homan, dok američki predsjednik Donald Trump najavljuje smanjenje broja federalnih agenata na terenu.

Odlazak visokog dužnosnika američke imigracijske službe (ICE) iz Minneapolisa mogao bi označiti osjetnu promjenu tona administracije, piše BBC.

Nakon što su federalni službenici tijekom vikenda usmrtili drugog američkog državljanina, zapovjednik Granične patrole Gregory Bovino napušta grad, a operativno vodstvo preuzima Tom Homan, u javnosti poznat kao "granični car".

Alex Pretti druga je žrtva federalnih agenata u Minneapolisu od početka godine, nakon što je 7. siječnja ubijena Renee Nicole Good.

U neočekivanom političkom zaokretu, predsjednik Donald Trump telefonski je razgovarao s guvernerom Minnesote Timom Walzom i gradonačelnikom Minneapolisa Jacobom Freyem.

Iako su lokalni čelnici prethodno oštro kritizirali prisutnost više od 3.000 federalnih agenata u gradu, sami razgovori ocijenjeni su konstruktivnima.

"Predsjednik je pristao razmotriti smanjenje broja saveznih agenata u Minnesoti te omogućiti lokalnim istražnim tijelima da provedu neovisnu istragu o Prettijevoj smrti", izjavio je guverner Walz nakon razgovora.

Trump je pritom naglasio kako su mete njegove administracije "isključivo kriminalci", dodavši da su on i guverner sada "na istoj valnoj duljini" kada je riječ o rješavanju krize.

Dolazak Toma Homana na teren tumači se kao pokušaj smirivanja napetosti i stabilizacije situacije.

Iako se Homan zalaže za strogu kontrolu granica, za razliku od Bovina ima višedesetljetno iskustvo te je na poslovima deportacija radio i tijekom administracije Baracka Obame.

Izravno će izvještavati predsjednika, a već u utorak očekuje se njegov prvi sastanak s gradonačelnikom Freyem.

Unatoč najavama djelomičnog povlačenja agenata, stanovnici Minneapolisa i dalje žive u atmosferi straha.

"Ljudi se boje izići iz svojih domova, strah je sveprisutan", poručuju lokalni aktivisti.

U ponedjeljak navečer prosvjednici su se okupili ispred hotela u kojem je boravio Gregory Bovino, zahtijevajući njegov hitan odlazak iz grada.

Obitelj ubijenog Alexa Prettija optužila je administraciju za širenje "mučnih laži" o okolnostima incidenta.

Iako se iz Washingtona najavljuje smirivanje situacije, dostupni internetski podaci pokazuju da se imigracijske racije u drugim dijelovima zemlje nastavljaju jednakim intenzitetom.

Napetosti su eskalirale u subotu nakon smrti 37-godišnjeg Alexa Prettija, medicinskog tehničara koji je stradao kada su ga agenti usmrtili na ulici.

Dok je Bovino tvrdio da je Pretti pokušao "masakrirati" agente, očevici i članovi obitelji navode da je bio tek promatrač koji je u ruci držao mobilni telefon, a ne vatreno oružje, kako tvrdi Ministarstvo domovinske sigurnosti.