VIDEO Agent ICE-a priveo američkog državljanina zbog stranog naglaska: "Sumnjivi ste"

Agenti američkog ICE-a pred očima petgodišnjeg djeteta priveli su američkog državljanina kojim je bio "sumnjiv" zbog – naglaska.

Muškarac rođen u Meksiku američki je državljanin te američku putovnicu ima od 2021. godine. Naoružani agent, koji također govori engleski s naglaskom, pitao ga je odakle je, na što je ovaj odgovorio protupitanjem. Agentu je to bilo dovoljno da ga pritisne uza zid te zatraži dokumente.

"Gdje ste rođeni?", pita agent, na što ovaj predaje papire, a potom ga s rukama na leđima odvode u autmobil.

CNN je objavio snimku događaja.

Ramon Menera potresen je cijelim incidentom, pogotovo zbog svoje kćeri koja je svemu svjedočila.

"Pitala me hoće li ostati bez mene, hoće li me odvesti. U strahu sam jer iako sam američki državljanin mogu biti meta jer znam da imam jak naglasak dok govorim engleski", kaže Menera koji živi u predgrađu Minneapolisa.

Prosvjednici rastjerali krajnje desničare

Stotine prosvjednika protiv američke službe za imigraciju i carinu (ICE) rastjeralo je manju skupinu krajnjih desničara koji su u subotu namjeravali otići u četvrt u kojoj žive mnogi imigranti, povećavajući napetosti u Minneapolisu u kojem je prije 10 dana savezni agent ubio Renee Good.

Mašući transparentima i izvikujući slogane kojima su pozivali pripadnike ICE-a i granične policije da napuste Minneapolis, prosvjednici su se okupili blizu gradske vijećnice te su mnogi od njih krenuli prema skupini od 10-ak krajnje desnih demonstranata koje su potisnuli uza zid obližnje zgrade. Neki su iz gomile bacali vodene balone koji su smočili desničare na temperaturi od -20 Celzijevih stupnjeva.

Policija nije intervenirala. Oko sat vremena otkako su prosvjedi počeli, krajnje desni aktivisti su počeli ubrzano hodati prema hotelu udaljenom nekoliko ulica, a pratile su ih stotine prosvjednika protiv ICE-a koji su im dobacivali prostote i poručivali da napuste grad. Izbilo je nekoliko kraćih tučnjava, no nije bilo ozbiljnijeg nasilja.

Jake Lang, desničarski aktivist i jedan od preko 1500 osoba koje je predsjednik Donald Trump pomilovao nakon što su osuđeni zbog sudjelovanja u napadu na američki Kapitol 6. siječnja 2021., organizirao je subotnji skup "protiv prevare".

Protuprosvjed je organizirala Narodna koalicija za djelovanje protiv Trumpa. Predsjednik je kao razlog za slanje tisuća imigracijskih agenata u Minnesotu više puta naveo skandal vezan za krađu saveznih sredstava namijenjenih socijalnim programima u toj saveznoj državi. Predsjednik i dužnosnici administracije su u više navrata kao odgovorne posebno istaknuli zajednicu imigranata iz Somalije.

"Ovdje smo kako bismo podržali naše somalijske susjede, zamolili su svoje saveznike bijelce da se pojave za njih", rekla je 56-godišnja Laura, koja je kao i svi drugi prosvjednici zatražila da se ne objavi njeno prezime zbog straha od odmazde savezne vlade.

Galerija 4 4 4 4

"Ovdje sam kako bih iskoristila svoje pravo na temelju prvog amandmana jer moji susjedi ne mogu, previše se boje da bi izašli iz svoje kuće", dodala je.

Lang je bio prisutan na manjim skupovima podrške ICE-u ovog tjedna u Minneapolisu te je kritizirao somalijske imigrante, od kojih su većina muslimani.

Grad pun agenata i policije

Oko 3000 agenata ICE-a i granične policije je proteklih tjedana došlo u Minneapolis i grad St. Paul.

Dužnosnik ICE-a je ustrijelio i ubio Good, američku državljanku i majku troje djece kada je pokušala otići nakon što su joj agenti imigracijske službe naredili da napusti svoje vozilo. Dužnosnik koji je ustrijelio Good bio je ispred njezinog automobila s njene lijeve strane.

Ministarstvo domovinske sigurnosti je reklo da ga je auto udario te da se bojao za vlastiti život iako se na videosnimkama vidi da je ostao stajati, zbog čega se dovodi u pitanje u kojoj mjeri je bio u kontaktu s vozilom.

Situacija je dovela demokratsko vodstvo Minnesote u sukob s Trumpom, čije je ministarstvo pravosuđa otvorilo istragu protiv guvernera savezne države Tima Walza i gradonačelnika Minneapolisa Jacoba Freyja.