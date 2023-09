Svađa je eskalirala

Muškarac (78) upucao susjeda koji je šišao stabla uz njihov posjed: "Rekao mi je da gledam svoja posla"

Ilustracija Foto: AP via Guliver Image

Edward Druzolowski izvukao je pištolj i susjedu zaprijetio da se makne. Kada je on to odbio, upucao ga je, a policiji je ispričao kako je došlo do sukoba.