Somersby donosi predah usred gradske gužve: Zagreb dobio prvu Time Out tramvajsku stanicu

"Željeli smo napraviti nešto što neće biti samo još jedna oglasna površina, već iskustvo koje ljudi mogu primijetiti i doživjeti. Tramvajska stanica idealan je primjer prostora koji svi koristimo, ali ga rijetko primjećujemo – mjesto gdje smo, htjeli-ne htjeli, prisiljeni stati. Upravo smo zato željeli tu pauzu učiniti vidljivom i pretvoriti je u nešto posebno", ističu iz dentsu Hrvatska.

Poruka je jasna: nije bitno dolaziš li sa stresnog sastanka ili ideš prema još jednoj obavezi – dok čekaš tramvaj, ne moraš biti nigdje drugdje. To je tvoj mali, zasluženi Time Out.

Time Out od svakodnevnih sitnica

Svi se povremeno susrećemo s naizgled bezazlenim stvarima koje nam ipak troše energiju – od preuzimanja nove aplikacije za nešto što je nekad radilo samo, do rješavanja sitnih, ali zamornih obveza. Ova suradnja agencije dentsu i kompanije Carlsberg za njihov brend Somersby ne pokušava riješiti te probleme, već podsjeća na nešto što smo zaboravili: da čekanje tramvaja nije gubljenje vremena, nego rijetka prilika da se ni od koga ništa ne traži. Poziv da se na trenutak zaustaviš, izdahneš i vratiš se u stanje bezbrižne, opuštene radosti – onako kako to samo Somersby zna.

Live tramvajska stanica upravo je fizička manifestacija te ideje. Na jednoj od najprometnijih i najurbanijih lokacija u gradu, u srcu poslovne zone gdje dnevno prolaze tisuće ljudi u žurbi, nastao je mikro-prostor koji podsjeća prolaznike da taj kratki predah već imaju – treba ga samo iskoristiti.

Najkompleksnija aktivacija ovog tipa u Hrvatskoj

Aktivacije na tramvajskim stanicama viđene su i ranije, no ova nadmašuje sve prethodne po opsegu i kompleksnosti provedbe – riječ je o potpunoj transformaciji stanice koja izlazi iz okvira klasičnog OOH oglašavanja i pretvara samu urbanu infrastrukturu u brendirano iskustvo.

„Somersby vjeruje da svatko zaslužuje predah od svakodnevnih apsurdnosti odraslog života. Upravo iz te ideje nastao je Somersby Timeout From Bullshit – poziv da barem na nekoliko minuta zastanemo i vratimo se u trenutak. Tramvajska stanica savršeno se uklapa u tu ideju jer nas, barem na kratko, zaustavlja usred svakodnevne žurbe. Mi smo taj trenutak htjeli pretvoriti u podsjetnik da i najobičnija pauza može postati trenutak bezbrižnosti“, ističu iz Somersbyjevog tima.

Pr (Foto: PR)

Dio šire ljetne kampanje

Aktivacija na tramvajskoj stanici nadovezuje se na cjelokupnu Somersby brand platformu za 2026. godinu, koja kroz glavnu kampanju, društvene mreže i iskustvene aktivacije gradi novi kreativni identitet marke usmjeren na mlađu publiku i svježiji ton komunikacije. Cilj je jasan: Somersby želi biti brend koji ne prati trendove nego ih kreira – i to na mjestima gdje ih ljudi najmanje očekuju.

Trenutak koji spaja ljude u prolazu

Ono što ovu akciju čini posebnom jest njezina sposobnost da iznenadi i izmami osmijeh na licima prolaznika. U uobičajenoj gradskoj vrevi, gdje svatko gleda svoja posla, neočekivana promjena izgleda stanice potiče ljude da zastanu, promijene izraz lica i podijele taj trenutak s drugima. Somersby zona tako pokazuje kako brendovi mogu postati aktivni sudionici u poboljšanju svakodnevnog života u gradu, pretvarajući uobičajene formate u prostore o kojima se priča.

Sljedeći put kada vas preplave obveze ili vas izbace iz takta sitne komplikacije, potražite Somersby zonu u gradu, sjednite, udahnite i proglasite svoj zasluženi Time Out – makar trajao samo nekoliko minuta.