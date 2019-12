Nekoliko predsjedničkih kandidata otkrilo je koliko su do sada novca potrošili u kampanji. Riječ je o milijunima kuna.

Predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović do sada je u kampanji potrošila 2,3 milijuna kuna. Glasnogovornik kampanje Zoltan Kabok potvrdio nam je kako je 1,2 milijuna kuna pristiglo od donacija za predsjedničke izbore.

Od tog iznosa 40 posto od fizičkih osoba, a 60 posto od pravnih osoba. Razliku je uplatio HDZ na poseban račun kandidatkinje.

"Detaljan pregled troškova kao i donacija objavit će DIP sukladno zakonu", rekao nam je glasnogovornik.

Zoran Milanović do sada je u kampanji potrošio milijun kuna.

Glasnogovornik kampanje Nikola Jelić kaže kako tek pripremaju financijsko izvješće i da će detalje o donacijama, te novcu pristiglu od SDP-a predočiti za vikend, odnosno do subote kada je i zakonski rok.

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro do sada je potrošio oko 1,9 milijuna kuna. Pojasnio je da je on do sada zakupio dosta medijskog prostora, platio štandove i majice, te za to potrošio oko 1,9 milijuna kuna, a donacija je imao oko 160.000 kuna.

Nezavisni Mislav Kolakušić prvi je objavio koliko je potrošio na promidžbu.

Naime, on je DIP-u već podnio financijsko izvješće prema kojem je potrošio 12 kuna i to na trošak bankarske i usluge platnog prometa.

Zaključno do 14. prosinca svi predsjednički kandidati dužni su DIP-u dostavljati izvješća o financiranju promidžbe s ažuriranim podacima do dana podnošenja.

Dostavljaju ih unosom u sustav za nadzor financiranja promidžbe, a prvi radni dan nakon unosa DIP ih objavljuje na svojim mrežnim stranicama i tako široj javnosti omogućuje uvid u njih.

Činjenica da će izvješća svih kandidata biti dostupna na jednom mjestu i da će biti lako pretraživa novost je na ovogodišnjim predsjedničkim izborima. Na dosadašnjima, svaki je kandidat izvješća objavljivao na svojoj stranici.

Prva, odnosno financijska izvješća koja se podnose najkasnije sedam dana prije izbora, uključuju izvješća o primljenim donacijama, o troškovima te o iznosu cijene i popustu dobivenom za medijsko oglašavanje izborne promidžbe.

Svaki predsjednički kandidat na promidžbu može potrošiti do osam milijuna kuna. (MT/Hina)