Potres jačine 4,5 prema Richteru prodrmao je oko 22:10 sati albansko tlo. Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, 52 kilometra sjeverozapadno od Tirane i šest kilometara od grada Lezhe. Zasad nema prijava o žrtvama ili šteti.

Prvi podaci EMSC-a govorili su da je potres jačine 5,0 po Richteru, potom su smanjili na 4,8, a albanski Institut za geoznanost u Tirani na koncu je objavio da je po njihovim mjerenjima potres bio jačine 4,5 po Richteru.

Građani u Lezhi su prestrašeni izašli na ulice, piše Panorama.

Nema opasnosti od tsunamija. Potres se osjetio i u Hrvatskoj, na širem dubrovačkom području.

